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Пушков о срыве переговоров в Германии: «Черная полоса» для Меркель продолжается
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    Пушков о срыве переговоров в Германии: «Черная полоса» для Меркель продолжается

    17:03  20 Ноября 2017  /обновлено: 17:16  20 Ноября 2017
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    Пушков о срыве переговоров в Германии: «Черная полоса» для Меркель продолжается

    Москва, 20 ноября. Переговоры о создании в Германии парламентской коалиции не увенчались успехом. Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя безрезультатное обсуждение, длившееся целый месяц, признала провал и заявила, что сожалеет, что немецкие политики так и «не смогли найти общего решения».

    Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков, комментируя события на политической сцене Германии, заявил, что провал парламентской коалиции — это сильный удар для Меркель, «черная полоса» для которой началась с волны мигрантов.

    Напомним, переговоры о формировании коалиционного правительства провалились после того, как Свободная демократическая партия Германии наотрез отказалась вести переговоры с партией Меркель и партией Зеленых. 

     

    Автор: Федор Веснин
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    #меркель #пушков #германия
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