Пушков о срыве переговоров в Германии: «Черная полоса» для Меркель продолжается

Москва, 20 ноября. Переговоры о создании в Германии парламентской коалиции не увенчались успехом. Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя безрезультатное обсуждение, длившееся целый месяц, признала провал и заявила, что сожалеет, что немецкие политики так и «не смогли найти общего решения».

Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков, комментируя события на политической сцене Германии, заявил, что провал парламентской коалиции — это сильный удар для Меркель, «черная полоса» для которой началась с волны мигрантов.

С волны мигрантов началась "черная полоса" для дотоле успешной Меркель. И она продолжается. Срыв переговоров о пра-ве -сильный удар для нее. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 20, 2017

Напомним, переговоры о формировании коалиционного правительства провалились после того, как Свободная демократическая партия Германии наотрез отказалась вести переговоры с партией Меркель и партией Зеленых.