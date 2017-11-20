Шейнин назвал поиски «российского следа» в выборах США «обострением святой инквизиции»

«Обострением святой инквизиции» назвал расследование «вмешательства России в президентские выборы США» ведущий Артем Шейнин. В ходе ток-шоу «Время покажет» в эфире Первого канала эксперты и ведущие обсуждали заявление республиканца и председателя комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США Джейсона Чаффетца, который не нашел сговора между людьми Дональда Трампа и Россией. Ряд экспертов уверены в том, что американцам не нужны доказательства вмешательства, потому что они свято верят в него.

Конгрессмен Джейсон Чаффетц отметил, что никаких попыток вмешательства России в ход предвыборной кампании в США в 2016 году не было выявлено: «Я не вижу обоснованности того, о чем говорят демократы».

Американский журналист Марк Наклз, регулярно посещающий российские ток-шоу, уверен: конгрессмен врет только потому, что он республиканец, желающий выгородить Дональда Трампа.

«Думаю, он врет. Это приоритет — республиканец просто защищает своего президента», — заявил Марк Наклз.

Однако доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян уверен, что Чаффетц не озвучил бы подобное мнение, если бы не был уверен в своей правоте: если бы он ошибся, это крайне негативно отразилось бы на его политической карьере.

«Вопрос о вмешательстве российских хакеров в выборы — это не вопрос юридический, не вопрос политический, а вопрос веры. Кто-то просто верит в это, а кто-то нет. Вера не требует доказательств», — подчеркивает Мирзанян.

Ведущий «Время покажет» Артем Шейнин предположил, что тогда «мы имеем дело не с расследованием США, а со случаем обострения святой инквизиции».

«Мы имеем дело со святой инквизицией, которая воюет против еретика Трампа и в качестве этого использует символ веры российского вмешательства, — ответил Геворг Мирзаян. — Какие доказательства здесь могут быть? Я спросил у своего знакомого американиста, который верит во вмешательство, на каком основании он верит тому, что говорят в США. Ответ был примерно таким: «так сказало ФБР». И добавил, что «ФБР не будут врать». Мы сталкиваемся с этой верой. Поэтому все наши заявления с требованием доказательств вмешательства не понимаются американцами. Потому что это святая вера».

По мнению Шейнина, такая версия событий, несмотря на всю абсурдность, вполне укладывается в текущую ситуацию.