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Шейнин назвал поиски «российского следа» в выборах США «обострением святой инквизиции»
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    Шейнин назвал поиски «российского следа» в выборах США «обострением святой инквизиции»

    17:36  20 Ноября 2017
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    Ведущий в прямом эфире назвал поиски США российского следа «обострением святой инквизиции»

    «Обострением святой инквизиции» назвал расследование «вмешательства России в президентские выборы США» ведущий Артем Шейнин. В ходе ток-шоу «Время покажет» в эфире Первого канала эксперты и ведущие обсуждали заявление республиканца и председателя комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США Джейсона Чаффетца, который не нашел сговора между людьми Дональда Трампа и Россией. Ряд экспертов уверены в том, что американцам не нужны доказательства вмешательства, потому что они свято верят в него.

    Конгрессмен Джейсон Чаффетц отметил, что никаких попыток вмешательства России в ход предвыборной кампании в США в 2016 году не было выявлено: «Я не вижу обоснованности того, о чем говорят демократы».

    Американский журналист Марк Наклз, регулярно посещающий российские ток-шоу, уверен: конгрессмен врет только потому, что он республиканец, желающий выгородить Дональда Трампа.

    «Думаю, он врет. Это приоритет — республиканец просто защищает своего президента», — заявил Марк Наклз.

    Однако доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян уверен, что Чаффетц не озвучил бы подобное мнение, если бы не был уверен в своей правоте: если бы он ошибся, это крайне негативно отразилось бы на его политической карьере. 

    Никаких попыток вмешательства России в ход предвыборной кампании в США не было выявлено

    «Вопрос о вмешательстве российских хакеров в выборы — это не вопрос юридический, не вопрос политический, а вопрос веры. Кто-то просто верит в это, а кто-то нет. Вера не требует доказательств», — подчеркивает Мирзанян.

    Ведущий «Время покажет» Артем Шейнин предположил, что тогда «мы имеем дело не с расследованием США, а со случаем обострения святой инквизиции».

    «Мы имеем дело со святой инквизицией, которая воюет против еретика Трампа и в качестве этого использует символ веры российского вмешательства, — ответил Геворг Мирзаян. — Какие доказательства здесь могут быть? Я спросил у своего знакомого американиста, который верит во вмешательство, на каком основании он верит тому, что говорят в США. Ответ был примерно таким: «так сказало ФБР». И добавил, что «ФБР не будут врать». Мы сталкиваемся с этой верой. Поэтому все наши заявления с требованием доказательств вмешательства не понимаются американцами. Потому что это святая вера».

    По мнению Шейнина, такая версия событий, несмотря на всю абсурдность, вполне укладывается в текущую ситуацию.

    Автор: Алексей Громов
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