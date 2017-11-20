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Стали известны темы переговоров Путина и Земана в Сочи
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    Стали известны темы переговоров Путина и Земана в Сочи

    18:00  20 Ноября 2017  /обновлено: 18:32  20 Ноября 2017
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    Стали известны темы переговоров Путина и Земана в Сочи
    Москва, 20 ноября. Президент России Владимир Путин во вторник, 21 ноября, встретится с лидером Чехии Милошем Земаном. Переговоры глав двух государств пройдут в Сочи, сообщила пресс-служба Кремля. 

    В ходе встречи Путин и Земан намерены обсудить дальнейшее развития российско-чешских отношений, в частности,  в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, на повестку дня вынесены также актуальные общеевропейская вопросы и международная проблематика.

    Ранее стало известно, что Земана будет сопровождать в России крупнейшая за последние 25 лет предпринимательская делегация, ведь Россия является для Чехии одним из важнейших бизнес-партнеров. В этом году торговый оборот между странами вырос на 35%, а с января по сентябрь составил порядка 585 миллионов евро.

    Сам Земан является давним противником экономических санкций, причем не только в отношении Москвы. А чешские СМИ обвиняют его в русофильстве. Так, новостной портал Aktualne.cz сегодня написал, что в Россию Земан едет, чтобы «поставить под сомнение антироссийские санкции, то есть посмеяться над Западом и показать ему язык».
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #путин #россия #переговоры #чехия #земан
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