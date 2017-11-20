Стали известны темы переговоров Путина и Земана в Сочи



Москва, 20 ноября. Президент России Владимир Путин во вторник, 21 ноября, встретится с лидером Чехии Милошем Земаном. Переговоры глав двух государств пройдут в Сочи, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе встречи Путин и Земан намерены обсудить дальнейшее развития российско-чешских отношений, в частности, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, на повестку дня вынесены также актуальные общеевропейская вопросы и международная проблематика.

Ранее стало известно, что Земана будет сопровождать в России крупнейшая за последние 25 лет предпринимательская делегация, ведь Россия является для Чехии одним из важнейших бизнес-партнеров. В этом году торговый оборот между странами вырос на 35%, а с января по сентябрь составил порядка 585 миллионов евро.

Сам Земан является давним противником экономических санкций, причем не только в отношении Москвы. А чешские СМИ обвиняют его в русофильстве. Так, новостной портал Aktualne.cz сегодня написал, что в Россию Земан едет, чтобы «поставить под сомнение антироссийские санкции, то есть посмеяться над Западом и показать ему язык».

