Хама: САА при поддержке ВКС РФ уничтожила главного эксперта ССА по ПТРК

Хама, 20 ноября. Один из главных экспертов «Свободной армии Идлиба» по американским ПТРК TOW был уничтожен на северо-востоке Хамы.

Иранский информационный портал сообщил со ссылкой на военные источники в Сирии, что армейцам удалось ликвидировать одного из самых опытных операторов противотанковых ракетных комплексов американского производства TOW. Боевик, известный под именем Халид Халуф, уничтожен в ходе одного из столкновений с правительственными войсками.

Ранее сообщалось, что в ходе наступательной операции Сирийской арабской армии в провинции Хама тяжелые ранения получил полевой командир «Свободной армии Идлиба» (входит в состав оппозиционной «Свободной сирийской армии») Омар аль-Марей. В настоящий момент боевик находятся в критическом состоянии, сообщает источник.