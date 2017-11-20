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Хама: САА при поддержке ВКС РФ уничтожила главного эксперта ССА по ПТРК
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    Хама: САА при поддержке ВКС РФ уничтожила главного эксперта ССА по ПТРК

    16:50  20 Ноября 2017
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    Хама: САА при поддержке ВКС РФ уничтожила главного эксперта ССА по ПТРК

    Хама, 20 ноября. Один из главных экспертов «Свободной армии Идлиба» по американским ПТРК TOW был уничтожен на северо-востоке Хамы.

    Иранский информационный портал сообщил со ссылкой на военные источники в Сирии, что армейцам удалось ликвидировать одного из самых опытных операторов противотанковых ракетных комплексов американского производства TOW. Боевик, известный под именем Халид Халуф, уничтожен в ходе одного из столкновений с правительственными войсками.

    Ранее сообщалось, что в ходе наступательной операции Сирийской арабской армии в провинции Хама тяжелые ранения получил полевой командир «Свободной армии Идлиба» (входит в состав оппозиционной «Свободной сирийской армии») Омар аль-Марей. В настоящий момент боевик находятся в критическом состоянии, сообщает источник.

    Хама: САА при поддержке ВКС РФ уничтожила главного эксперта ССА по ПТРК

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хама #сса #свободная армия идлиба
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