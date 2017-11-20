Мурманчанин изрезал ножом младшего брата во время ссоры

Мурманск, 20 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Мурманска, изрезавшего ножом брата.

По информации пресс-службы управления МВД РФ по Мурманской области, 41-летний местный житель находился со своим младшим братом в доме, расположенном на улице Чумбарова-Лучинского. Между мужчинами разгорелся конфликт, во время которого подозреваемый нанес ножом множественные удары родственнику в область груди, головы, туловища и шейного отдела позвоночника.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время сотрудники охраны правопорядка продолжают проверку и выясняют обстоятельства произошедшего. Подозреваемый сознался в совершении преступления.