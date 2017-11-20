Киев требует у Минска объяснений в связи с задержанием директора украинского завода

Киев, 20 ноября. Сотрудники спецслужб Белоруссии задержали директора украинского предприятия «Завод утяжелителей» Александра Скибу. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава управления консульского обеспечения министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

По словам дипломата, посольство Украины в Минске уже обратилось с нотой в белорусский МИД в связи с поступившей информацией о задержании Скибы.

«Посольство просит безотлагательно сообщить о причинах, обстоятельствах задержания, месте и условиях содержания гражданина Украины», — цитирует слова Кирилича издание «Украинская правда».

Согласно предварительным данным, директор завода подозревается в даче взятки.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Белоруссии был задержан украинский журналист Павел Шаройко, который обвиняется в шпионаже. Кроме того, советника посольства Украины Игоря Скворцова Минск объявил персоной нон грата.