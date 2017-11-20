Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Эрмитаж передал Сирии трехмерную модель древней Пальмиры
Политика
Киев требует у Минска объяснений в связи с задержанием директора украинского завода
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Киев требует у Минска объяснений в связи с задержанием директора украинского завода

    16:40  20 Ноября 2017
    431

    Киев требует у Минска объяснений в связи с задержанием директора украинского завода

    Киев, 20 ноября. Сотрудники спецслужб Белоруссии задержали директора украинского предприятия «Завод утяжелителей» Александра Скибу. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава управления консульского обеспечения министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

    По словам дипломата, посольство Украины в Минске уже обратилось с нотой в белорусский МИД в связи с поступившей информацией о задержании Скибы.

    «Посольство просит безотлагательно сообщить о причинах, обстоятельствах задержания, месте и условиях содержания гражданина Украины», — цитирует слова Кирилича издание «Украинская правда».

    Согласно предварительным данным, директор завода подозревается в даче взятки.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в Белоруссии был задержан украинский журналист Павел Шаройко, который обвиняется в шпионаже. Кроме того, советника посольства Украины Игоря Скворцова Минск объявил персоной нон грата.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #белоруссия #украина #шпионаж
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть