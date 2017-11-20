В Турции усомнились, что США на самом деле борются в Сирии против ИГ

Анкара, 20 ноября. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что борьба Соединенных Штатов против ИГ1 ведется неправильными средствами, что вызывает сомнения в истинных целях США.

По его словам, США использовали террористическую группировку YPG (силы самообороны сирийских курдов) при проведении операции в сирийской Ракке против боевиков ИГ.

«Мы всегда говорили, что это неправильно. Операция там продолжалась месяцами, но мы о ней ничего не слышали, о столкновениях и задержанных боевиках, — сказал Боздаг журналистам в Анкаре. — Разве цель коалиции и США не уничтожить ИГ?».

Вице-премьер также указал на то, что боевиков ИГ беспрепятственно отпускают из освобожденных от них городов без суда, примером тому служит Ракка. При этом вероятно, что они попадут в другие страны, где будут совершать террористические акты.

«Надо у США об этом спросить», — добавил Боздаг, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что турецкая армия продолжает перебрасывать военную технику на северо-запад Сирии для создания наблюдательных пунктов в зоне деэскалации в Идлибе.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.