Соловьев объяснил, как надо поступить с выступившим в Бундестаге школьником

Москва, 20 ноября. Российский журналист Владимир Соловьев, комментируя ситуацию со школьником из Нового Уренгоя, выступившим в немецком Бундестаге, заявил, что «травить мальчика не надо», а надо отвезти его в Волгоград или Петербург, показать мемориалы жертвам Великой Отечественной войны и все объяснить. Таким мнением Соловьев поделился в Twitter.

По уренгойскоиу школьнику . Травить его не надо. Надо отвезти в Волгоград и в Питер. На Пискаревское кладбище. И спокойно все объяснить. И не только ему. А вот к его наставникам вопросы есть. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) November 20, 2017

Напомним, Николай Десятниченко, старшеклассник из Нового Уренгоя, выступая в федеральном собрании Германии, представил доклад о «невинно убиенных в Сталинградском котле солдатах вермахта». Читая свою работу, школьник отметил, что многие солдаты вермахта, оказавшись в плену во время Великой Отечественной войны, погибли от тяжелых условий содержания. Школьник подчеркнул, что и немецкие, и советские солдаты «не хотели воевать» и «испытывали невероятные трудности во время войны».

Видеозапись выступления школьника, растиражированная в социальных сетях, вызвала бурную реакцию российской общественности. В администрации Нового Уренгоя провели закрытое заседание, посвященное инциденту. Ранее прокуратура отправила в городскую администрацию письменное обращение относительно доклада школьника.