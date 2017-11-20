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Соловьев объяснил, как надо поступить с выступившим в Бундестаге школьником
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    Соловьев объяснил, как надо поступить с выступившим в Бундестаге школьником

    16:32  20 Ноября 2017  /обновлено: 16:33  20 Ноября 2017
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    Соловьев объяснил, как надо поступить с выступавшим в Бундестаге школьником

    Москва, 20 ноября. Российский журналист Владимир Соловьев, комментируя ситуацию со школьником из Нового Уренгоя, выступившим в немецком Бундестаге, заявил, что «травить мальчика не надо», а надо отвезти его в Волгоград или Петербург, показать мемориалы жертвам Великой Отечественной войны и все объяснить. Таким мнением Соловьев поделился в Twitter.  

    Напомним, Николай Десятниченко, старшеклассник из Нового Уренгоя, выступая в федеральном собрании Германии, представил доклад о «невинно убиенных в Сталинградском котле солдатах вермахта». Читая свою работу, школьник отметил, что многие солдаты вермахта, оказавшись в плену во время Великой Отечественной войны, погибли от тяжелых условий содержания. Школьник подчеркнул, что и немецкие, и советские солдаты «не хотели воевать» и «испытывали невероятные трудности во время войны».

    Видеозапись выступления школьника, растиражированная в социальных сетях, вызвала бурную реакцию российской общественности. В администрации Нового Уренгоя провели закрытое заседание, посвященное инциденту. Ранее прокуратура отправила в городскую администрацию письменное обращение относительно доклада школьника. 

     

    Автор: Федор Веснин
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    #соловьев #школьник #бундестаг #новый уренгой
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