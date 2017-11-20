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Пентагон заявил, что ИГ повержено, но США останутся в Сирии
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    Пентагон заявил, что ИГ повержено, но США останутся в Сирии

    16:26  20 Ноября 2017
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    Пентагон заявил, что ИГ повержено, но США останутся в Сирии

    Вашингтон, 20 ноября. Военное ведомство США сообщило о полном поражении «Исламского государства»1 в Сирии, однако Пентагон не намерен выводить войска из страны.

    Иранское информационное агентство FARSnews сообщило, что официальные представители Пентагона заявили о полной победе над боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирийской арабской республике. Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон неоднократно отмечал, что единственной целью США и международной коалиции в Сирии является борьба с террористами «Халифата».

    После поражения игиловцев США не намерены выводить свои войска из Сирии, это недвусмысленно дает понять, что Вашингтон имеет в САР совсем другие цели, «Исламское государство» при этом является лишь поводом для американского военного присутствия. В пользу версии об американском происхождении проекта ИГИЛ говорят и недавние события в районе Абу-Кемаля, когда ВВС США отказались уничтожить крупную колонну террористов, бегущих из города. Кроме того, американские самолеты препятствовали работе ВКС РФ в этом регионе.

    Отмечается, что США находятся в Сирии без согласия властей Дамаска и соответствующего разрешения ООН. Белый дом поддерживает и снабжает оружием «умеренных» боевиков, а также эвакуирует командиров «Исламского государства» из наиболее горячих точек.

    Пентагон заявил, что ИГ повержено, но США останутся в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #иг #игил #пентагон
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