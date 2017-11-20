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Провокация в Бундестаге: гимназист из Нового Уренгоя как «реле взрывателя»
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    Провокация в Бундестаге: гимназист из Нового Уренгоя как «реле взрывателя»

    16:27  20 Ноября 2017
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    Провокация в Бундестаге: гимназист из Нового Уренгоя как «реле взрывателя»

    Выступление российских школьников из подшефной «Газпром добыче Ямбург» гимназии Нового Уренгоя в немецком Бундестаге с «соболезнованиями» в адрес солдатов Вермахта, умерших в советском плену, — это, конечно, не случайность. Потому что сказанное — вернее, прочитанное — гимназистами не является каким-то экспромтом. Тексты подобного рода если не пишутся под прямую диктовку специалистов соответствующего профиля, то проходят фильтр многократных исправлений, согласований и утверждений.

    И если кому-то кажется, что таким образом «Газпром» проявил весьма сомнительную политическую инициативу, чтобы путем публичного предательства памяти Победы 1945 года набрать дополнительные баллы для одобрения Европой и Германией строительства газопровода «Северный поток-2», то цели организаторов этой провокации можно считать достигнутыми.

    Запад о России: «Собака на сене»

    Вы можете представить себе, чтобы делегация школьников из ФРГ выступила в Государственной думе с извинениями за те миллионы советских солдат, которые погибли в нацистском плену? Не можете? Вот и я не могу. Потому что немецкий народ, особенно его западная часть, «весси», прошел многолетнюю денацификацию, платит жертвам Холокоста и, понимаешь, ничего общего с преступлениями Третьего рейха больше не имеет.

    Про Польшу тут и говорить нечего: чтобы поляки извинились за красноармейцев, погибших в их плену в 1920–21 годах? Или за то, что уничтожают и оскверняют памятники советским солдатам, которых раньше называли «освободителями», а сегодня — «агрессорами» и «оккупантами»? Да вы что, про Катынь забыли? Не позволям!

    Зато нынешняя Российская Федерация, будучи правопродолжательницей (не правопреемницей!) Советского Союза, никакой десоветизации не прошла, никакого «антикоммунистического Нюрнбергского процесса» над ней не устроили, Победу 1945 года и право вето в Совбезе ООН вместе со стратегическим ракетно-ядерным потенциалом отобрать у нее так и не удалось.

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    В результате — Россия продолжает существовать как единое государство и «нелегитимно» владеть своими природными ресурсами, которые «по праву принадлежат всему человечеству» (вернее — его платежеспособной части) и которые она «не в состоянии эффективно использовать». Просто какая-то «собака на сене» с ядерными боеголовками в пасти, которые она, в случае чего, может кинуть через весь Земной шар…

    Примерно так выглядит наша страна в восприятии «коллективного Запада». И все его действия по отношению к России определяются этими «целеуказаниями»: разделить на части, отобрать ресурсы и средства защиты. Для достижения данных целей все средства хороши: не мытьем — так катаньем, не кнутом — так пряником, или светлым образом оного…

    Провокация в Бундестаге: гимназист из Нового Уренгоя как «реле взрывателя»

    «Северный поток-2» — дело решенное

    Но это все — лирические отступления. В основной же теме — «Северный поток-2» и корпорация «Газпром» вместе со своими европейскими, в первую очередь немецкими, партнерами, от которых, собственно, и прилетела взорвавшаяся в Бундестаге «граната».

    Причем случилось это на фоне широко распиаренного факта о выплате Алексею Миллеру и Ко премий за январь–сентябрь текущего года в размере 1,467 млрд рублей при убытках компании в 9,205 млрд рублей — под девизом «Премии — себе, убытки — стране!» И «необъяснимого» роста операционных расходов «естественной монополии» по итогам 2016–17 годов.

    Надо понимать, что строительство «Северного потока-2» — дело решенное, акционерами обсуждается распределение товарных и финансовых потоков внутри данного проекта. Позиций и даже нюансов стоимостью в миллиарды долларов каждый здесь предостаточно. «Газпромовцы» давят на своих партнеров из E.ON (Германия), Shell (Нидерланды/Великобритания), BASF/Wintershall (Германия), OMV (Австрия) и ENGIE (Франция), а те, соответственно, на них.

    Все это происходит на фоне нарастающего американо-российского конфликта, а также непрерывных «газовых» истерик со стороны Украины, той же Польши и балтийских республик. Приплюсуйте сюда же обострение внутриполитического конфликта внутри ФРГ, которую администрация Дональда Трампа не против распотрошить, как жирную жертвенную овцу, — и станет понятно, что мальчиков и девочек из Нового Уренгоя использовали как «реле взрывателя».

    Обычная практика работы иностранных НПО/НКО, способных за 10–15 лет своей работы «промыть мозги» своим подопечным до степени зомбирования и полной управляемости. Или вы думаете, что в той гимназии преподают сплошь менеджеры из BASF/Wintershall?

    Полагаю, информации по этому поводу в ближайшее время всплывет предостаточно, а имена «онижедетей» еще долго будут на слуху. «Рванет» ли на этот раз? Очень сомневаюсь: достаточно сравнить весьма «политкорректно-бюргерское» восьмиминутное выступление российских школьников с американскими «отжигами» Никки Хейли в ООН относительно прав США действовать без санкции Совбеза или Марси Каптур в Конгрессе США в память Амины Окуевой.

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    И, наверное, самое главное в этой ситуации.

    Нет смысла фокусироваться на действиях и словах паникеров и предателей любого рода свыше необходимых мер безопасности. Мы не испытываем ни ненависти, ни сочувствия к давно погибшим нашим врагам: на фронте или в плену. Мы не забываем тех наших солдат и мирных соотечественников, которые пали от их рук в годы Великой Отечественной войны. Но ничто не должно заставить нас выпустить из наших рук Знамя Победы, которое неминуемо будет втоптано в грязь, если мы потерпим поражение в нынешней войне против «коллективного Запада».

    Сталин «прощал» и Маннергейма в Финляндии, и короля Михая в Румынии, и множество других европейских союзников Гитлера, по мере продвижения на запад Красной Армии объявлявших Третьему рейху войну, поскольку лишние бои и жертвы мешали бы достижению главной цели, Великой Победы.

    Поэтому, думаю, вбить клин между Берлином и Москвой поглубже при помощи российских гимназистов не получится — если, конечно, в Кремле не будет принято стратегическое решение поддержать «раздербанивание» ФРГ. Но в этом случае весь проект «Северного потока-2» полностью потеряет свой смысл.

    Автор: Олег Щукин
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    #северный поток-2 #российско-германские отношения #газпром #бундестаг #новый уренгой #wintershall #реабилитация нацизма
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