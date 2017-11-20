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Задержанный в Белоруссии журналист признался, что работает на разведку Украины
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    Задержанный в Белоруссии журналист признался, что работает на разведку Украины

    16:07  20 Ноября 2017
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    Задержанный в Белоруссии журналист признался, что работает на разведку Украины

    Минск, 20 ноября. Задержанный в Белоруссии по обвинению в шпионаже украинский журналист Павел Шаройко сознался, что действительно является кадровым сотрудником службы разведки. Об этом в понедельник заявил официальный представитель КГБ Белоруссии Дмитрий Побяржин.

    Он отметил, что должность журналиста национальной общественной радиокомпании была придумана для прикрытия с учетом его работы на посту начальника пресс-службы Главного управления разведки военного ведомства Украины.

    Напомним, сотрудники белорусской полиции задержали Шаройко 25 октября этого года. Лжекорреспондента обвиняют в «формировании в республике агентурной сети».

    Задержанный в Белоруссии журналист признался, что работает на разведку Украины

    В отношении него возбуждено уголовное дело.

    О задержании гражданина Украины Павла Шаройко в минувшую пятницу, 17 ноября, сообщил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

    Автор: Дана Балан
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    #белоруссия #украина #минск #шпионаж #разведка #шаройко
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