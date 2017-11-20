Задержанный в Белоруссии журналист признался, что работает на разведку Украины

Минск, 20 ноября. Задержанный в Белоруссии по обвинению в шпионаже украинский журналист Павел Шаройко сознался, что действительно является кадровым сотрудником службы разведки. Об этом в понедельник заявил официальный представитель КГБ Белоруссии Дмитрий Побяржин.

Он отметил, что должность журналиста национальной общественной радиокомпании была придумана для прикрытия с учетом его работы на посту начальника пресс-службы Главного управления разведки военного ведомства Украины.

Напомним, сотрудники белорусской полиции задержали Шаройко 25 октября этого года. Лжекорреспондента обвиняют в «формировании в республике агентурной сети».

В отношении него возбуждено уголовное дело.

О задержании гражданина Украины Павла Шаройко в минувшую пятницу, 17 ноября, сообщил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.