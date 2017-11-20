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Сирия получила гуманитарную помощь от Белоруссии: каково политическое значение этой поддержки
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    Сирия получила гуманитарную помощь от Белоруссии: каково политическое значение этой поддержки

    16:48  20 Ноября 2017
    289

    Сирия получила гуманитарную помощь от Беларуси: каково политическое значение этой поддержки

    Республика Беларусь поставила Сирии  несколько десятков тонн гуманитарной помощи. Об этом рассказал СМИ посол РБ в САР Александр Пономарев:

    «В порту города Латакия в присутствии губернатора Ибрагима Салима приняли гуманитарный груз из Беларуси. В общей сложности 25 тонн продуктов питания — это детское питание, сухие молочные смеси, а также тушеная говядина, около 3,5 тысячи наименований одежды, обуви белорусских производителей. Убедились, что груз принят и начата его сортировка».

     Гуманитарная помощь будет распределена среди нуждающихся жителей провинций Латакия, Хомс и Дамаск.

    «Мы рассчитываем на продолжение подобных акций. На перспективу планируется доставка трех грузовых автомобилей — это самосвалы производства минского автомобильного завода, которые будут переданы правительству Сирии. Данные автомобили уже в пути и будут доставлены морским путем в город Латакия».

    Напомним, Белоруссия за два последних года доставила в Сирию 100 тонн гуманитарной помощи.

    Сирия получила гуманитарную помощь от Беларуси: каково политическое значение этой поддержки

    Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что поставка гуманитарных грузов из Белоруссии в Сирию — это значительная помощь сирийскому народу не только в гуманитарном плане, но и политическом:

    «Это в каком-то плане поддержка и экономического потенциала Сирии, если иметь в виду, что туда направляются самосвалы Минского автомобильного завода. Это, безусловно, важно, и здесь необходимо говорить не только о гуманитарной составляющей, хотя это и нужно для сирийских граждан, которые сейчас находятся в ситуации практически гуманитарной катастрофы, но и в плане политическом. Поскольку, как известно, с начала политического кризиса в Сирии Белоруссия поддерживала позицию России, поддерживала помощь сирийскому руководству».

    По словам нашего собеседника, сейчас, когда сирийская армия при поддержке российских ВКС доказала, что способна сохранить сирийскую государственность, поддержка Белоруссии выливается и в политический аспект:

    «То, что Белоруссия выступает, можно сказать, плечом к плечу с Россией и в гуманитарном плане, и в политическом, и в дипломатическом плане, это значительная поддержка Сирии как государства. Здесь надо отметить и тот факт, что сейчас, когда некоторыми внешними игроками предпринимаются всяческие попытки дестабилизировать сирийский политический климат, снова обвиняя сирийские правительственные войска в использовании химического оружия, усиливая курдский фактор, поддерживаемый Соединенными Штатами, подобная помощь Белоруссии в политическом и дипломатическом плане — значительный факт, который будет играть в плане дальнейшего урегулирования сирийского кризиса».

    Сирия получила гуманитарную помощь от Беларуси: каково политическое значение этой поддержки

    Похожее мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал и эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин:

    «Уже есть традиция, мы видим систему обеспечения гуманитарными грузами Сирии со стороны Белоруссии, и это отрадно отмечать. Отрадно отмечать, что белорусские власти поддерживают официальный Дамаск, поддерживают те действия, которые осуществляют на сегодняшний день сирийские правительственные войска и, конечно же, поддерживают Россию, которая активно участвует в завершении войны и перевода сирийского конфликта в политическую плоскость».

    Эксперт заострил внимание на том, что в Сирии сейчас активно востребованы все гуманитарные грузы:

    «Россия сама является примером в гуманитарном обеспечении народа Сирии и, конечно же, всегда открыта для взаимодействия с другими государствами, которые также готовы оказать гуманитарную помощь. Здесь Белоруссия и Россия едины в своем намерении помочь страждущему населению в Сирии. Минск видит ситуацию, которая складывается вокруг Сирии, видит, как формируются векторы общественного мнения и, конечно же, Белоруссия выбрала то направление, которое сопряжено с направлением деятельности России».    

    Автор: Никита Расторгуев
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    #россия #сирия #гуманитарная помощь #латакия #беларусь
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