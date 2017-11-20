Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Эрмитаж передал Сирии трехмерную модель древней Пальмиры
Общество
В Совфеде отреагировали на выступление российского школьника в бундестаге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Совфеде отреагировали на выступление российского школьника в бундестаге

    16:23  20 Ноября 2017
    402

    В Совфеде негативно отреагировали на выступление школьника в бундестаге

    Москва, 20 ноября. Заместитель главы комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров попросил руководство Ямало-Ненецкого автономного округа проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя, ученик которой выступил в немецком парламенте.

    «Мы считаем такие выступления недопустимыми. Просим вас организовать проверку гимназии, включая учебную программу», — отметил он на заседании комитета.

    По словам Джабарова, необходимо разобраться в ситуации.

    Непосредственно заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров уже связался с руководством города. Однако он считает, что гимназисту Николаю Десятниченко просто не удалось корректно донести свою мысль.

    «Он имел в виду, что война страшна для обеих сторон», — подчеркнул Мажаров.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в своей речи в бундестаге российский школьник Николай Десятниченко рассказал про одного из бойцов Вермахта, который участвовал в Сталинградской битве. Как отметил ученик, многие немецкие солдаты якобы хотели «жить мирно и не желали воевать».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #бундестаг #совет федерации
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть