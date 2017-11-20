В Совфеде отреагировали на выступление российского школьника в бундестаге

Москва, 20 ноября. Заместитель главы комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров попросил руководство Ямало-Ненецкого автономного округа проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя, ученик которой выступил в немецком парламенте.

«Мы считаем такие выступления недопустимыми. Просим вас организовать проверку гимназии, включая учебную программу», — отметил он на заседании комитета.

По словам Джабарова, необходимо разобраться в ситуации.

Непосредственно заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров уже связался с руководством города. Однако он считает, что гимназисту Николаю Десятниченко просто не удалось корректно донести свою мысль.

«Он имел в виду, что война страшна для обеих сторон», — подчеркнул Мажаров.

Напомним, ранее стало известно о том, что в своей речи в бундестаге российский школьник Николай Десятниченко рассказал про одного из бойцов Вермахта, который участвовал в Сталинградской битве. Как отметил ученик, многие немецкие солдаты якобы хотели «жить мирно и не желали воевать».