Военную технику США сравнили с аналогами из России, Китая, ФРГ и Израиля

Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям ознакомиться с переводом статьи Is the U.S. Army Obsolete? («Армия США устарела?»), опубликованной на портале The National Interest.

Насколько хорошим является вооружение армии США по сравнению с зарубежным? Вполне неплохим во многих сферах, но, согласно одному исследованию, иностранное оружие тоже имеет некоторые преимущества, которых нет у американского.

В исследовании, проведенном аналитическим центром RAND Corp по поручению армии США, рассматривались крупные наземные боевые системы. Стоит оговориться, что это исследование главным образом основывалось на данных из открытых источников, а не на секретной информации. Итак, вот к каким выводам пришли исследователи:

Преимущества и недостатки американских танков и боевых машин пехоты

«БТР армии США хорошо себя проявили в сравнении со своими зарубежными аналогами, особенно основной боевой танк «Абрамс» M1A2, который считается лучшим в мире танком с точки зрения защиты и противотанковой огневой мощи», — заключает RAND.

Русские, израильтяне и другие нации могут не согласиться с этим, но после сравнения «Абрамс» с Т-90, немецким «Леопард» и израильским «Меркава» исследователи высоко оценили броню из сплава обедненного урана и противотанковые боеприпасы «Абрамса». Однако танку не хватает осколочно-фугасных БЧ, которые можно найти на иностранных танках.

Иностранные танки также имеют различные возможности, которых нет у американских, среди них — комплексы активной защиты на израильских и российских моделях и дополнительная накладная броня на «Леопарде».

Американская боевая машина пехоты «Брэдли» тоже выгодно отличается на фоне конкурентов, хотя установленная на них программа для улучшения «живучести» Bradley III имеет намного меньшую мощность на единицу веса, чем немецкая «Пума», российская «БМП-3» и израильская «Намер». «Брэдли» хорошо вооружен пушкой калибра 25 миллиметров и буксировочными ракетами, но у «Пумы» есть противотанковые ракетные средства радиоэлектронного подавления, а у «Намера» есть тяжелая броня (потому что это настоящий танк, преобразованный в транспортер для личного состава). Что касается БМП-3, то в приоритете идет мобильность и экономическая эффективность танка.

RAND предлагает несколько вариантов для улучшения «Брэдли» и «Страйкер», в том числе пушку большего калибра — 30 миллиметров, а также улучшенные датчики.

«Нет никаких сомнений, что по сравнению с зарубежными аналогами основная версия «Страйкера» (пехотного транспортера) имеет очень слабое вооружение», — отмечается в исследовании.

В настоящее время армия США изучает возможности сбрасываемой с воздуха брони. В исследовании также отмечается, что Россия уже имеет авиадесантируемые комплексы ПВО, а Китай в настоящее время разрабатывает такую технику.

Плюсы и минусы американской артиллерии

Американская самоходная гаубица «Паладин» уступает немецкой Pzh 2000 в плане автоматизации.

«В то время как колонна из четырех «Паладинов» может запустить 48 снарядов в ходе интенсивной трехминутной огневой задачи, колонна немецких гаубиц может запустить 120 снарядов — и сделать это на расстоянии до 50 процентов большем, чем максимальная дальность «Паладина»», — говорится в докладе.

Что касается ракетной артиллерии, то американская ракетная система залпового огня для управляемых ракет является эффективной, но в скором времени российское и китайское оружие может ее превзойти.

Главный недостаток вертолетов США

Опять же, американские вертолеты оцениваются как весьма функциональные, учитывая их возможности объединения с пилотируемыми беспилотниками и установленные на них инфракрасные датчики переднего обзора третьего поколения. Однако их недостатком является высокая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами.

Таким образом, в исследовании RAND не делается выводов об огромной разнице между возможностями военной техники США, ее союзников и потенциальных врагов. Америка преуспевает во многих областях, но другие страны преуспевают в других, и на самом деле ни у кого нет неоспоримого преимущества, говорят исследователи.