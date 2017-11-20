В Польше рассказали, зачем украинский чиновник из черного списка явился на границу
Варшава, 20 ноября. Украинский чиновник Святослав Шеремета, которого пограничники не пустили в польскую страну, появился на границе с целью «подогреть атмосферу». Об этом в понедельник заявил министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский.
По его словам, Шеремета не просто так появился на границе.
«Интерпретация этого события однозначна — очередная попытка подогревать атмосферу, мягко говоря», — заявил Глиньский.
Он также дал понять, что Шеремету не желают видеть в Польше, поскольку он открыто восхваляет деятельность ОУН-УПА1 (националистическая организация запрещена в России).
Напомним, в конце прошлой недели пограничная служба не пустила в Польшу секретаря Государственной межведомственной комиссии Украины Святослава Шеремету.
Позже в дипломатическом ведомстве Польши подтвердили, что украинский чиновник находится в «черном списке» лиц, которым запрещен въезд в страну.
Конфликт между Киевом и Варшавой начался из-за разногласий в вопросах исторической памяти. Варшава категорически осуждает позицию Киева по героизации ОУН-УПА (запрещена в России).
1 Организация запрещена на территории РФ.