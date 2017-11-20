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В Польше рассказали, зачем украинский чиновник из черного списка явился на границу
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    В Польше рассказали, зачем украинский чиновник из черного списка явился на границу

    15:52  20 Ноября 2017
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    В Польше рассказали, зачем украинский чиновник из черного списка явился на границу

    Варшава, 20 ноября. Украинский чиновник Святослав Шеремета, которого пограничники не пустили в польскую страну, появился на границе с целью «подогреть атмосферу». Об этом в понедельник заявил министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский. 

    По его словам, Шеремета не просто так появился на границе.

    «Интерпретация этого события однозначна — очередная попытка подогревать атмосферу, мягко говоря», — заявил Глиньский.

    В Польше рассказали, зачем украинский чиновник из черного списка явился на границу

    Он также дал понять, что Шеремету не желают видеть в Польше, поскольку он открыто восхваляет деятельность ОУН-УПА1 (националистическая организация запрещена в России).

    Напомним, в конце прошлой недели пограничная служба не пустила в Польшу секретаря Государственной межведомственной комиссии Украины Святослава Шеремету.

    Позже в дипломатическом ведомстве Польши подтвердили, что украинский чиновник находится в «черном списке» лиц, которым запрещен въезд в страну.

    В Польше рассказали, зачем украинский чиновник из черного списка явился на границу

    Конфликт между Киевом и Варшавой начался из-за разногласий в вопросах исторической памяти. Варшава категорически осуждает позицию Киева по героизации ОУН-УПА (запрещена в России). 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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    #киев #польша #украина #националисты #варшава #шеремета
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