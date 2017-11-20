Эксперт раскрыл, как Саакашвили может нарушить планы Порошенко

Опальный экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пригрозил действующему лидеру Украины Петру Порошенко «народным импичментом».

«Народный импичмент работает и в Рио-де-Жанейро, и в Сеуле, и в Кишиневе, и в Бухаресте, и он будет работать и в Киеве… 3 декабря начало народного импичмента! До 3 декабря мы продолжаем делать то, что уже начали делать, мы поставили информационные центры в каждом городе, в каждом региональном городе Украины», — сказал Саакашвили.

Политик уточнил, что будет стараться избегать провокаций и приведет конкретные данные, свидетельствующие о неэффективности действующего украинского руководства.

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал мнение, что Михаил Саакашвили подобного рода заявлениями пытается декларировать свои политические амбиции и цели.

«Я думаю, что он будет угрожать Порошенко в том числе и уголовным преследованием. Его задача — создать максимальную эскалацию конфликта, вывести его в максимально радикальную плоскость для того, чтобы получить некие политические преференции. Пока мы видим, что вся его деятельность на протяжении последнего месяца не принесла особых дивидендов — нет массовых выступлений граждан в поддержку Саакашвили, он не назначен на тот или иной пост, нет свидетельств его возвращения в украинскую политику, если не брать в расчет гастроли по регионам и периодические выступления на улицах в Киеве. Саакашвили будет увеличивать накал своих выступлений, обличать Порошенко и других представителей киевской власти в надежде на то, что в будущем он сможет конвертировать эту политическую волну в реальные результаты», — говорит Асафов.

Асафов напомнил, что наряду с «Михомайданом» на Украине разгораются несколько внутриполитических кризисов.

«Тем не менее, постоянное бужирование политической повестки может помешать Петру Алексеевичу сосредоточить власть в одних руках, так как это привлечет еще более пристальное внимание его зарубежных партнеров. В этом случае Саакашвили может нарушить планы Порошенко по абсолютизации власти. Говорить о том, что Саакашвили может стать во главе нового Майдана, не приходится. Если Майдан и состоится, им будут управлять зарубежные акторы. А участие в нем примут все те, кто так или иначе конкурирует с Порошенко в борьбе за президентское кресло», — продолжает политический аналитик.

Асафов напомнил, что Порошенко должен выполнить те условия, которые ставят ему американцы — это земельная и антикоррупционная реформы, а также более мелкие требования, в частности, отставка главы Центризбиркома.

«Если Порошенко не будет выполнять эти условия, тогда вполне возможно, что заокеанские партнеры попытаются свергнуть его режим силами представителей так называемого гражданского общества, по аналогии событий 2013-2014 годов. Но пока говорить об этом преждевременно», — заключил Асафов.

Отвечая на вопрос, насколько фигура Михаила Саакашвили востребована официальной политикой Киева, Асафов подчеркнул, что сегодня украинская политическая деятельность является лишь имитацией.

«Фактически украинские политики занимаются обслуживанием коррупционного механизма и «распиливанием» международной финансовой помощи. Сможет ли Саакашвили влиться в так называемую политическую элиту и занять чье-то место у этого конвейера? Очевидно, что да», — рассуждает Александр Асафов.

По мнению эксперта, задача Саакашвили на Украине – занять высокий чиновничий пост, поскольку политик не может работать ни в одном из государств, помимо Украины. Асафов напомнил, что существует риск экстрадиции Саакашвили в Грузию, поскольку там против него возбуждены уголовные дела.

«Михаилу Саакашвили необходимо выполнять задачу, поставленную западными кураторами. Он должен максимально расшатать украинскую политическую систему, чтобы таким образом осуществлять давление на Порошенко, чтобы последний выполнил американские указы. Конечно, он жаждет занять определенный пост. И я не думаю, что он будет менее эффективен, чем остальные коррупционеры, которые сейчас находятся у власти», — считает эксперт.

Асафов напомнил, что у Саакашвили есть определенный политический рейтинг и последователи. Кроме того, политик имеет президентский опыт.

Ранее опальный экс-президент Грузии неоднократно говорил о том, что не преследует цель занять высокий пост на Украине. Теперь же его риторика изменилась, и Саакашвили говорит о том, что готов стать премьер-министром. По мнению Асафова, противоречивость высказываний Саакашвили не вызовет в массовом создании резкого диссонанса.

«Для украинской политики является нормой факт, когда политик противоречит сам себе. Все привыкли к этим абсолютно бредовым заявлениям. Накануне Петр Алексеевич сказал, что Украина — это великая космическая держава, а за пять дней до этого заявил, что Украина — владычица морей. То есть, все привыкли к заявлениям, которые не соответствуют действительности и полностью оторваны от реальности», — объясняет Александр Асафов.

Асафов говорит, что украинская политика — достаточно запутанная вещь, и потенциальные избиратели не до конца осознают суть требований, которые протестующие предъявляют к Порошенко. Напомним, Саакашвили и его соратники требуют реформы избирательной системы, создания антикоррупционного суда, а также отмены депутатской неприкосновенности.