Стали известны подробности нападения на журналистку РЕН ТВ в Москве

Москва, 20 ноября. В Москве сотрудники правоохранительных органов опросили хозяев стрелкового клуба, в котором было совершено нападение на журналистку телеканала РЕН ТВ Марию Семеняченко. Как рассказал ФАН осведомленный источник, с их слов никакого нападения не было.

В клубе уверяют, что в помещении произошло небольшое возгорание, охватившее площадь в 20 квадратных метров, которое ликвидировали сами же сотрудники заведения, они же вызвали МЧС «для проливки». В какой-то момент в клуб зашла Семеняченко и, не предоставив журналисткого удостоверения, начала снимать происходящее на камеру своего мобильного телефона. Охраннику пришлось вывести ее, поскольку нахождение посторонних на территории клуба без спецкарты запрещено в связи с тем, что там хранится оружие. При этом женщина устроила скандал, вызвала полицию, а также пожаловалась руководству телеканала. Представители клуба принесли ей извинения, которая журналистка не приняла.

По словам сотрудников клуба, Семеняченко не было нанесено никакого ущерба, что также подтвердил приехавший на место инцидента сотрудник МВД. Но поскольку заявление все-таки было подано в полицию, а само случившееся оглашено в СМИ, Следственный комитет начал проверку по данному факту, отметил источник.

Как сообщают СМИ, сотрудницу РЕН ТВ избили во время съемок сюжета о пожаре в Москве. С ее слов, охранник клуба якобы ударил ее и сломал мобильный телефон.