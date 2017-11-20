Хомс: Военная академия подготовила новый выпуск курсантов

Хомс, 20 ноября. В торжественной обстановке состоялся выпуск курсантов Военной академии Хомса.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что участники церемонии почтили минутой молчания память бойцов, погибших за Родину, после чего прозвучал национальный гимн Сирийской арабской республики. Начальник Генштаба САА Али Абдалла Айюб передал курсантам поздравления от имени президента САР Башара Асада и пожелал им успехов в несении службы.

Айюб отметил, что Сирия продолжает бороться с террористами, поддерживаемыми «американо-сионистским альянсом», благодаря мужеству армии и союзникам в лице России, Ирана и ливанского движения «Хезболла».

После торжественной части церемонии состоялись показательные и спортивные выступления.