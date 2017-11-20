Процесс пошел: на Украине заявили о начале реинтеграции Донбасса

Киев, 20 ноября. Процесс реинтеграции Донбасса уже начался. Так считает замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Я бы сказал очень осторожно: есть внутреннее ощущение, что процесс пошел. Я не хочу ванговать, потому что, к сожалению, есть аналитика, которая базируется на определенных фактах», — заявил он украинскому изданию «Апостроф».

При этом Тука отметил, что делать прогнозы на данную тему безответственно, так как Киев может повлиять далеко не на все факторы — как внешние, так и внутренние — которые могут внести «определенные коррективы» в любую минуту. Он напомнил, как год назад прогнозировал начало реинтеграции Донбасса через 6–8 месяцев, однако этого не произошло.

Напомним, ТУка также заявил, что любые попытки вернуть Крым военным путем обречены на провал.