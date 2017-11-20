Дедушка старый — ему все равно: особенности странного переворота в Зимбабве

Президент Зимбабве Роберт Мугабе в воскресенье выступил с телеобращением к нации. Неожиданно для всех 93-летний бессменный руководитель африканской страны ничего не сказал о своей отставке и заявил, что собирается председательствовать на конгрессе правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU PF), который должен состояться в декабре.

Ползучий переворот

События в столице Зимбабве Хараре неспешно развиваются уже неделю. В ночь с 14 на 15 ноября военные страны взяли под контроль национальный телецентр, а также окружили квартал правительственных зданий, заняв парламент страны. Президент Мугабе был взят военными под домашний арест, о чем он сообщил в телефонном разговоре с президентом соседней ЮАР Джейкобом Зумой.

Основной движущей силой переворота называются противоречия между двумя кланами в окружении престарелого диктатора. Это группировка его 53-летней жены Грейс Мугабе и противостоящая ее группировка первого вице-президента Эммерсона Мнангава по прозвищу «Крокодил».

Группировка «Крокодилов», которой руководит последний, получила свое название не только по позывному Мнангавы времен его партизанской молодости 1960-х годов, но и за увлечение дорогими вещами, в частности одеждой марки Lacosta, имеющей в качестве своего логотипа изображение крокодила. Официально Мнангава считался преемником Мугабе на президентском посту, несмотря на то, что вице-президенту Зимбабве самому исполнилось в сентябре 2017 года 75 лет.

В конце 2016 года Мугабе начал процедуру передачи властных полномочий в руки Мнангавы. При этом в правящей партии была разгромлена любая оппозиция к «Крокодилу» — последним форпостом на этом пути была Джойс Муджуру, вдова еще одного сподвижника Мугабе времен борьбы за независимость страны — Соломона Муджуру.

Что интересно, в 2007 году именно Соломон Муджуру уже пытался отстранить Мугабе от управления страной, после чего был помещен под домашний арест. В 2011 году Муждуру погиб от пожара в собственном доме, вызванного коротким замыканием.

Его жена Джойс, тем не менее, сохранила влияние в правящей партии ZANU PF и вплоть до 2014 года пыталась ограничить влияние Мнангавы на стареющего Мугабе. Бывшая партизанка считалась представителем «умеренной линии» в ZANU PF и пользовалась поддержкой в партийном аппарате, в женской и молодежной организациях правящей партии, а также в бизнес-кругах страны. С другой стороны, Мнангаву поддерживали руководители армии и спецслужб, депутаты и аппарат парламента.

Противостояние двух «черных леди»

Противостояние с Муджуру закончилось для Мнангавы успешно, в том числе — благодаря его союзу со «вторым столпом» зимбабвийской государственности, супругой президента Мугабе — Грейс Мугабе.

В отличие от Роберта Мугабе, Эммерсона Мнангавы и четы Муджуру, Грейс Мугабе никак не связана с борьбой Зимбабве за независимость. Их взаимоотношения с руководителем Зимбабве начались в 1980-х годах, когда молодая 24-летняя Грейс устроилась на работу машинисткой в президентской администрации, а затем стала личной секретаршей Мугабе. Именно тогда, судя по всему, начались любовные отношения Грейс и Роберта, после чего машинистка развелась со своим первым мужем, пилотом воздушных сил Зимбабве, — и оформила свои взаимоотношения с президентом.

Союз Грейс Мугабе и Эммерсона Мнангавы позволил им окончательно устранить влияние Джойс Муджуру на стареющего президента страны и структуры правящей партии. В декабре 2014 года Джойс Муджуру была обвинена в попытке антипрезидентского переворота и отстранена от всех руководящих постов в партии. Сразу после этого пост первого вице-президента занял Эммерсон Мнангава, оставшийся также министром юстиции, а бывшая секретарша Грейс была избрана председателем Женской лиги и членом политбюро ЗАНУ-ПФ.

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Безусловно, именно союз с Мнангавой, как с реальным представителем «старой гвардии», позволил в итоге Грейс Мугабе одержать верх в борьбе с Джойс Муджуру. Но, с другой стороны, именно это решение «первой леди» и стало предпосылкой к нынешним событиям — так как Мнангава и его группировка «Крокодилов» тут же, воспользовавшись ситуацией, начала сосредотачивать в своих руках все рычаги реальной власти.

Отравленное мороженое

Единственным «активом», который продолжал оставаться в руках Грейс Мугабе, был ее стареющий сановный супруг. Свою ставку на «вечного Мугабе» Грейс весьма емко озвучила в начале этого года, заявив на одном из митингов, что «однажды, когда господь назначит умереть Мугабе, мы выставим на выборы его труп в качестве кандидата».

Такие же заявления последовали и от самого Мугабе — несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем, он заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году, когда ему исполнится уже 94 года.

При этом Грейс вышла из договоренности с Мнангавой, начав перетягивать на себя «одеяло власти», фактически отстранив Роберта Мугабе от управления страной и постаравшись получить влияние в партии и силовых структурах. Однако сделать ей этого так и не удалось — Грейс очень непопулярна в народе и в партийной среде. Несмотря на тяжелую ситуацию в экономике Зимбабве, она совершает зарубежные поездки для покупки дорогих вещей, а влиянию в партии мешает презрительное отношение к ней со стороны пусть и престарелой, но «гвардии» времен борьбы за независимость Зимбабве.

В августе 2017 года Эммерсон Мнангава был якобы отравлен во время политического митинга, после чего срочно выехал на лечение в ЮАР. Его сторонники тут же распространили слухи, что за отравлением стоит Грейс, которая угостила его «отравленным мороженым» с принадлежащей ей молочной фермы.

Подлила бензина в огонь и сама Мугабе, заявив на политическом митинге в Хараре в конце октября, что она — жена президента, а Эммерсон Мнангава — «непонятно кто». К критике вице-президента подключился и сам президент, в речи 4 ноября назвавший Мнангаву «подстрекателем переворота» и «трусом».

Дальнейшие события развивались стремительно. Уже 7 ноября было объявлено о снятии Мнангавы с поста вице-президента, а в следующие несколько дней более сотни сторонников бывшего вице-президента были арестованы в зимбабвийской столице.

Увольнение Мнангавы оставило Грейс Мугабе в качестве единственного претендента в наследники Роберта Мугабе. Однако, судя по всему, Грейс и Роберт переоценили свое влияние на партийную и военную элиты страны. Уже через неделю после отстранения Мнангавы в стране произошел военный переворот.

Возможный конец

Сегодня на наших глазах в Зимбабве происходит бескровный переворот. Заговорщики действуют в полном соответствии с практикой так называемых «верноподданнических переворотов», характерных для императорской Японии. В такого рода перевороте сакральная фигура национального лидера не подвергается сомнению, в то время как драматические изменения происходят на более низких уровнях властной пирамиды.

Согласно последним сообщениям из Зимбабве, Грейс Мугабе и большинство ее сторонников бежали в Намибию, тогда как другие источники утверждают, что она находится под арестом в Хараре.

Официальное сообщение мятежников зачитывал командующий силами национальной обороны Зимбабве Константио Чивенга. Однако он тут же заявил, что «президент находится в безопасности», так как целью военных являются «преступники», окружившие Мугабе и ответственные за социально-экономические проблемы страны. После их отстранения ситуация «вернется к нормальной жизни», добавил Чивенга.

Легитимация военного переворота проходит успешно. Так, генеральный секретарь Зимбабвийской ассоциации ветеранов национально-освободительной войны Виктор Матемаданда публично призвал к отставке Мугабе, заявив, что действия военных стали благом для страны. Ветеран похвалил армию за «бескровную коррекцию» режима, давшую начало возвращению к «подлинной демократии».

При этом, казалось, самого Мугабе тектонические события в столице не затронули. Так, 17 ноября, на третий день переворота, Мугабе вполне буднично появился на публике, поприсутствовав в академической мантии на ежегодной выпускной церемонии университета Хараре, где он объявил о начале вручения дипломов, после чего заснул прямо на церемонии.

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19 ноября около 200 членов центрального комитета партии ZANU PF на экстренном заседании отстранили Роберта Мугабе с поста председателя партии. Также они пожизненно исключили Грейс Мугабе из партийных рядов и назначили новым председателем партии Эммерсона Мнангаву, окончательное оформление полномочий которого пройдет на декабрьском специальном партийном конгрессе.

Правда, не исключено, что на этом конгрессе председателем выступит… все тот же Роберт Мугабе, которому и поручат официально передать властные полномочия Мнангаве. Ведь дедушка старенький, ему уже все равно...