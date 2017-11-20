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Историей кузбасской отшельницы заинтересовались в Британии
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    Историей кузбасской отшельницы заинтересовались в Британии

    15:48  20 Ноября 2017  /обновлено: 15:50  20 Ноября 2017
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    Историей кузбасской отшельницы заинтересовались в Британии

    Кемерово, 20 ноября. Историей отшельницы Агафьи Лыковой, сбежавшей в сибирскую тайгу от сталинских репрессий, заинтересовалось британское издание The Daily Mail.

    Историю 73-летней Агафьи Лыковой рассказали британские журналисты издания The Daily Mail на прошлой неделе. Пожилая женщина сбежала в сибирскую тайгу. Отшельница — единственная оставшаяся в живых из семьи староверов, которые спрятались в таежных лесах от сталинских репрессий, сообщает «Газета Кемерова». Губернатор Хакасии Виктор Зимин заявил, что пожилой женщине предлагали переселиться. 

    В настоящее время отшельница получает помощь от властей и жителей Кемеровской области, ее другом в течение многих лет остается губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, отмечает The Daily Mail.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #кузбасс #кемерово
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