Историей кузбасской отшельницы заинтересовались в Британии

Кемерово, 20 ноября. Историей отшельницы Агафьи Лыковой, сбежавшей в сибирскую тайгу от сталинских репрессий, заинтересовалось британское издание The Daily Mail.

Историю 73-летней Агафьи Лыковой рассказали британские журналисты издания The Daily Mail на прошлой неделе. Пожилая женщина сбежала в сибирскую тайгу. Отшельница — единственная оставшаяся в живых из семьи староверов, которые спрятались в таежных лесах от сталинских репрессий, сообщает «Газета Кемерова». Губернатор Хакасии Виктор Зимин заявил, что пожилой женщине предлагали переселиться.

В настоящее время отшельница получает помощь от властей и жителей Кемеровской области, ее другом в течение многих лет остается губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, отмечает The Daily Mail.