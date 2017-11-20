Польский журналист в эфире российского ТВ обвинил власти Украины в сотрудничестве с радикалами

Украинская власть сотрудничает с радикалами, считает польский журналист Томаш Мацейчук. По его мнению, официальный Киев держит радикалов для того, чтобы «бороться с «русским миром» на Украине». В ходе ток-шоу «Время покажет» в эфире Первого канала эксперты и ведущие обсуждали срыв выступления в Одессе Константина Райкина и нападение радикалов на сотрудников полиции.

«Есть украинская власть, и есть радикалы. Они, несомненно, сотрудничают. Это всем понятно. Без разрешения власти у всех этих радикальных организаций не было бы той подготовки, оружия, денег и, главное, если бы они выступали против власти, это было бы раз-два-три и все (разогнали и отдали под следствие.— Прим. ФАН). Для меня, с точки зрения поляка, польского журналиста, власть «крышует» и поощряет радикалов, — считает Томаш Мацейчук. — То, что власть не может сделать сама, она отдает в руки радикалов».

Скандально известный украинский политолог Вячеслав Ковтун традиционно, не дождавшись, пока ему дадут высказаться, снова начал переводить разговор в российскую плоскость.

«А футбольные фанаты, что, не дерутся? — заявил Вячеслав Ковтун. — В Британии видел, как болельщики бьют, и видел, как ваши (российские — Прим. ФАН) избили футбольного фаната. Две тысячи человек ваших подготовленных напали на мирных болельщиков».

Польский журналист все же вежливо попросил дать ему договорить, добавив, что футбольные фанаты вероятнее всего присутствовали в толпе, напавшей на полицию в Одессе.

«Эти люди, в том числе и фанаты, которые есть в рядах радикалов, они занимаются спортом, умеют драться, получают деньги от правительства. Правительство держит радикалов на коротком поводке для борьбы с русскими. Эти молодые люди используются для того, чтобы бороться с «русским миром» на Украине, в том числе и против Райкина, потому что у него активная гражданская позиция: «Крым наш, российский»», — резюмировал Томаш Мацейчук.

Напомним, что украинские радикалы сорвали выступление Константина Райкина в Одессе, ворвавшись в театр и потребовав выдать им российского артиста.