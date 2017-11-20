«Хезболла»: Саудовская Аравия хочет столкнуть Израиль и Ливан

Бейрут, 20 ноября. Заместитель председателя движения сопротивления «Хезболла» Али Дамуш заявил, что политика режима саудитов нацелена на развязывание войны против Ливана.

Али Дамуш заявил в своем обращении, что саудовский режим делает ставку на действия Тель-Авива и отводит ему грязную роль в своей авантюрной политике. Представитель «Хезболлы» считает, что после провала проектов Эр-Рияда в Йемене, Сирии и Ираке, саудиты сотрудничают с Израилем для того, чтобы совершить акт агрессии против Ливана.

Дамуш подчеркнул, что одним из последних действий Эр-Рияда против Бейрута был арест премьер-министра страны Саада аль-Харири. Однако и эта попытка воздействовать на внутреннюю политику Ливана завершилась провалом.