Сирия сегодня: под Брянском отрыт памятник павшим в САР воинам, у коалиции США нет данных о смерти главаря ИГИЛ

Сирия, 20 ноября. В поселке Пальцо Брянской области открыли памятник военным, погибшим при выполнении боевых задач в Сирии. Международная коалиция не располагает сведениями о смерти аль-Багдади. В Анкаре заявили, что курды обстреляли турецкий блокпост в Идлибе. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Памятник героям

Памятник военнослужащим, погибшим во время выполнения боевых задач в Сирийской рабской республике, открыли в поселке Пальцо Брянской области, рассказали власти региона.

Сообщается, что торжественное мероприятие состоялось в минувшее воскресенье в сквере Мужества поселка. К слову, именно в этом населенном пункте родился и вырос Федор Журавлев, погибший в Сирии 19 ноября 2015 года. Российского офицера похоронили 25 ноября, он был наводчиком, чья задача заключалась в координации ударов российских ВКС. Он погиб при наведении ракет дальней стратегической авиации. Мемориал решили установить на территории школы, в которой и учился Журавлев. Она же носит его имя.

«Журавлев положил свою жизнь на благо всех нас, за наше будущее. Этот памятник не Федору, это памятник всем погибшим во имя человечества, во имя нашей жизни», — подчеркнул сенатор от Брянской области Сергей Калашников.

Сестра российского офицера Ольга от всей семьи выразила искреннюю признательность всем людям, кто каким-либо образом стал сопричастным к открытию памятника.

В коалиции нет данных о смерти лидера ИГИЛ1

Возглавляемая США международная коалиция не располагает достоверной информацией о том, был ли убит лидер запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ Абу-Бакр аль-Багдади. Об этом рассказал представитель коалиции Райан Диллон.

«Мы не знаем. Было много заявлений о том, что он был убит. Я помню заявления в мае или июне, когда русские сказали, что убили аль-Багдади, но самая последняя аудиокассета говорит о другом. Мы не можем подтвердить, что он мертв, или умрет, или жив», — рассказывает Диллан.

Напомним, Абу-Бакр аль-Багдади (настоящее имя Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри), впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном исламистами городе Мосул провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его уничтожении, однако она никогда не находила подтверждения.

В середине июня Минобороны РФ сообщало, что проверяет информацию о возможном уничтожении аль-Багдади в результате удара ВКС РФ 28 мая близ Ракки. Пентагон позже заявлял, что главарь ИГИЛ жив.

Анкара обвинила курдов в обстреле турецкого КПП

Члены курдского «Демократического союза» (PYD) обстреляли КПП ВС Турции в сирийском Идлибе. Об этом рассказали сотрудник турецкого информационного агентства Anadolu.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности турецкой военной операции в сирийском Африне против PYD, которая, по его словам, угрожает национальной безопасности страны.

По данным турецких офицеров, курды выпустили пять минометных снарядов, которые угодили в КПП «Даррет Иззет», расположенный между Идлибом и Африном. Мины упали на расстоянии не менее 100 метров от цели, но пострадавших нет. Военнослужащие армии Турции открыли ответный огонь.

1 Организация запрещена на территории РФ.