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Сирия сегодня: под Брянском отрыт памятник павшим в САР воинам, у коалиции США нет данных о смерти главаря ИГИЛ
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    Сирия сегодня: под Брянском отрыт памятник павшим в САР воинам, у коалиции США нет данных о смерти главаря ИГИЛ

    15:47  20 Ноября 2017
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    Сирия сегодня: под Брянском отрыт памятник павшим в САР воинам, у коалиции США нет данных о смерти главаря ИГИЛ

    Сирия, 20 ноября. В поселке Пальцо Брянской области открыли памятник военным, погибшим при выполнении боевых задач в Сирии. Международная коалиция не располагает сведениями о смерти аль-Багдади. В Анкаре заявили, что курды обстреляли турецкий блокпост в Идлибе. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Памятник героям

    Памятник военнослужащим, погибшим во время выполнения боевых задач в Сирийской рабской республике, открыли в поселке Пальцо Брянской области, рассказали власти региона.

    Сообщается, что торжественное мероприятие состоялось в минувшее воскресенье в сквере Мужества поселка. К слову, именно в этом населенном пункте родился и вырос Федор Журавлев, погибший в Сирии 19 ноября 2015 года. Российского офицера похоронили 25 ноября, он был наводчиком, чья задача заключалась в координации ударов российских ВКС. Он погиб при наведении ракет дальней стратегической авиации. Мемориал решили установить на территории школы, в которой и учился Журавлев. Она же носит его имя.

    Война в Сирии

    «Журавлев положил свою жизнь на благо всех нас, за наше будущее. Этот памятник не Федору, это памятник всем погибшим во имя человечества, во имя нашей жизни», — подчеркнул сенатор от Брянской области Сергей Калашников.

    Сестра российского офицера Ольга от всей семьи выразила искреннюю признательность всем людям, кто каким-либо образом стал сопричастным к открытию памятника.

    В коалиции нет данных о смерти лидера ИГИЛ1

    Возглавляемая США международная коалиция не располагает достоверной информацией о том, был ли убит лидер запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ Абу-Бакр аль-Багдади. Об этом рассказал представитель коалиции Райан Диллон.

    «Мы не знаем. Было много заявлений о том, что он был убит. Я помню заявления в мае или июне, когда русские сказали, что убили аль-Багдади, но самая последняя аудиокассета говорит о другом. Мы не можем подтвердить, что он мертв, или умрет, или жив», — рассказывает Диллан.

    Абу-Бакр аль-Багдади

    Напомним, Абу-Бакр аль-Багдади (настоящее имя Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри), впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном исламистами городе Мосул провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его уничтожении, однако она никогда не находила подтверждения.

    В середине июня Минобороны РФ сообщало, что проверяет информацию о возможном уничтожении аль-Багдади в результате удара ВКС РФ 28 мая близ Ракки. Пентагон позже заявлял, что главарь ИГИЛ жив.

    Анкара обвинила курдов в обстреле турецкого КПП

    Члены курдского «Демократического союза» (PYD) обстреляли КПП ВС Турции в сирийском Идлибе. Об этом рассказали сотрудник турецкого информационного агентства Anadolu.

    Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности турецкой военной операции в сирийском Африне против PYD, которая, по его словам, угрожает национальной безопасности страны.

    Курды в Сирии

    По данным турецких офицеров, курды выпустили пять минометных снарядов, которые угодили в КПП «Даррет Иззет», расположенный между Идлибом и Африном. Мины упали на расстоянии не менее 100 метров от цели, но пострадавших нет. Военнослужащие армии Турции открыли ответный огонь.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Чемеков
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