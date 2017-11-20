В МВД Украины видят «российский след» во всех резонансных убийствах

Киев, 20 ноября. Все резонансные убийства и террористические акты, которые потрясли Украину в течение последнего времени, объединяет одна схожая черта — «российский след». Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Он напомнил, что за последнее время на Украине случилось много громких убийств и терактов, к которым причастны, по его мнению, российские спецслужбы.

«Мы отталкиваемся от первого ужасного теракта: Павел Шеремет. Потом было убийство Дениса Вороненкова и полковника Хараберюша, потом Максима Шаповала, затем убийство Махаури, потом теракт возле телеканала «Эспрессо» и убийство Амины Окуевой… Почерк один...», — напомнил он.

Шкиряк считает, что за этими преступлениями якобы стоят российские спецслужбы, которые «делают это в общественных местах для широкой огласки».

Советник главы МВД Украины добавил, что все эти преступления были совершены очень профессионально, передают украинские СМИ.

Он также уверен, что Киев ни разу не ошибся в причастности РФ к указанным преступления.

«Если будет что-то другое, с меня шапка не упадет, я скажу, что был неправ», — заявил Шкиряк.

Ранее в Киеве исключили российский след в убийстве Окуевой.