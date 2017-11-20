Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Ирак: на юге Багдада прогремел взрыв, есть пострадавшие
Украина
В МВД Украины видят «российский след» во всех резонансных убийствах
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В МВД Украины видят «российский след» во всех резонансных убийствах

    15:36  20 Ноября 2017
    43

    В МВД Украины видят «российский след» во всех резонансных убийствах

    Киев, 20 ноября. Все резонансные убийства и террористические акты, которые потрясли Украину в течение последнего времени, объединяет одна схожая черта — «российский след». Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. 

    Он напомнил, что за последнее время на Украине случилось много громких убийств и терактов, к которым причастны, по его мнению, российские спецслужбы. 

    В МВД Украины видят «российский след» во всех резонансных убийствах

    «Мы отталкиваемся от первого ужасного теракта: Павел Шеремет. Потом было убийство Дениса Вороненкова и полковника Хараберюша, потом Максима Шаповала, затем убийство Махаури, потом теракт возле телеканала «Эспрессо» и убийство Амины Окуевой… Почерк один...», — напомнил он. 

    Шкиряк считает, что за этими преступлениями якобы стоят российские спецслужбы, которые «делают это в общественных местах для широкой огласки». 

    В МВД Украины видят «российский след» во всех резонансных убийствах

    Советник главы МВД Украины добавил, что все эти преступления были совершены очень профессионально, передают украинские СМИ. 

    Он также уверен, что Киев ни разу не ошибся в причастности РФ к указанным преступления.

    «Если будет что-то другое, с меня шапка не упадет, я скажу, что был неправ», — заявил Шкиряк. 

    Ранее в Киеве исключили российский след в убийстве Окуевой.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #шкиряк #вороненков #шеремет #окуева #мвд украины
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть