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Сирия: боевики обстреляли из минометов центр Дамаска, есть жертвы
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    Сирия: боевики обстреляли из минометов центр Дамаска, есть жертвы

    15:07  20 Ноября 2017  /обновлено: 15:14  20 Ноября 2017
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    Сирия: боевики обстреляли из минометов центр Дамаска, есть жертвы

    Дамаск, 20 ноября. Боевики открыли минометный огонь по центральным кварталам столицы Сирии.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает об очередном минометном обстреле Дамаска со стороны боевиков, захвативших район оазиса Восточная Гута. По данным агентства один их выпущенных террористами снарядов разорвался на улице Халида ибн аль-Валида. В результате взрыва погиб пожилой сириец.

    Мины, разорвавшиеся на площади Арнус, причинили существенный урон городской инфраструктуре. Несколько человек получили ранения. Сирийская армия ответила огнем по позициям боевиков, отмечается, что пусковые установки исламистов были уничтожены.

    Ранее сообщалось, что за пять дней в Дамаске погибло 11 человек, 81 получил ранения.

    Сирия: боевики обстреляли из минометов центр Дамаска, есть жертвы

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #обстрел #дамаск #восточная гута
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