Песков прокомментировал письмо бизнесменов с жалобами Путину

Москва, 20 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обращение представителей бизнеса, которые опасаются повышения фискальной нагрузки.

Как сообщалось ранее, в письме бизнесмены поделились страхами, что в новом году бизнесу придется доплатить свыше 100 миллиардов рублей из-за различных новых сборов, вписанных в проект трехлетнего бюджета. Это, по их мнению, нарушает договоренности о неизменности фискальной нагрузки. Сообщалось, что письмо отправили в пятницу.

В связи с этим Песков сообщил, что пока не знает, попало ли оно к экспертному управлению, но подчеркнул, что «в любом случае оно будет рассматриваться».

Представитель Кремля также напомнил, что Путин регулярно, «что называется в режиме онлайн», работает вместе с правительством, проводя совещания по экономическим вопросам. Поэтом, как подчеркнул он, в данном случае можно говорить о полной синхронизации в работе правительства и президента.