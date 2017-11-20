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Песков прокомментировал письмо бизнесменов с жалобами Путину
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    Песков прокомментировал письмо бизнесменов с жалобами Путину

    15:14  20 Ноября 2017  /обновлено: 15:15  20 Ноября 2017
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    Песков прокомментировал письмо бизнесменов с жалобами Путину

    Москва, 20 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обращение представителей бизнеса, которые опасаются повышения фискальной нагрузки.

    Как сообщалось ранее, в письме бизнесмены поделились страхами, что в новом году бизнесу придется доплатить свыше 100 миллиардов рублей из-за различных новых сборов, вписанных в проект трехлетнего бюджета. Это, по их мнению, нарушает договоренности о неизменности фискальной нагрузки. Сообщалось, что письмо отправили в пятницу.

    В связи с этим Песков сообщил, что пока не знает, попало ли оно к экспертному управлению, но подчеркнул, что «в любом случае оно будет рассматриваться».

    Представитель Кремля также напомнил, что Путин регулярно, «что называется в режиме онлайн», работает вместе с правительством, проводя совещания по экономическим вопросам. Поэтом, как подчеркнул он, в данном случае можно говорить о полной синхронизации в работе правительства и президента.

    «Что касается реакции на данное письмо, я ничего не стал бы говорить, потому что, еще раз повторю, оно только было отправлено», — добавил он.

    Автор: Алексей Громов
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