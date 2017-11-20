Советника посольства Украины объявили персоной нон грата в Белоруссии

Минск, 20 ноября. Одного из советников посольства Украины в Минске объявили персоной нон грата за «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Игоря Скворцова в Белоруссии подозревают в связях с журналистом Павлом Шаройко, которого обвиняют в шпионаже и создании агентурной сети.

Как сообщил официальный представитель КГБ Белоруссии Дмитрий Побяржин, претензии к Скворцову возникли после задержания Шаройко 25 октября. В Минске считают Шаройко сотрудником разведуправления Минобороны Украины. Как заявил пресс-секретарь КГБ, журналист подтвердил, что его куратором был Скворцов.

Напомним, ранее в Минске заявили, что Шаройко «создал агентурную сеть из граждан Белоруссии, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере». Как заявили в Минске, у журналиста общественной национальной телерадиокомпании Украины были найдены копии донесений, которые он отправлял в Киев.