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Политика
Советника посольства Украины объявили персоной нон грата в Белоруссии
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    Советника посольства Украины объявили персоной нон грата в Белоруссии

    15:21  20 Ноября 2017
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    Посольство Украины в Киеве

    Минск, 20 ноября. Одного из советников посольства Украины в Минске объявили персоной нон грата за «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Игоря Скворцова в Белоруссии подозревают в связях с журналистом Павлом Шаройко, которого обвиняют в шпионаже и создании агентурной сети.

    Как сообщил официальный представитель КГБ Белоруссии Дмитрий Побяржин, претензии к Скворцову возникли после задержания Шаройко 25 октября. В Минске считают Шаройко сотрудником разведуправления Минобороны Украины. Как заявил пресс-секретарь КГБ, журналист подтвердил, что его куратором был Скворцов.

    Здание КГБ Белоруссии

    Напомним, ранее в Минске заявили, что Шаройко «создал агентурную сеть из граждан Белоруссии, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере». Как заявили в Минске, у журналиста общественной национальной телерадиокомпании Украины были найдены копии донесений, которые он отправлял в Киев.

    Автор: Валентин Меликов
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