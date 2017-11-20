Немецкий политик встал на защиту школьника, зачитавшего в бундестаге доклад о «невинных солдатах вермахта»

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Андреас Маурер, руководитель Партии левых в городском совете города Квакенбрюк в земле Нижняя Саксония (Германия), заявил, что ни один человек не может выступить в бундестаге с речью, которая не была предварительно согласована.

Немецкий политик встал на защиту мальчика. Он опроверг мнение гостей телестудии о том, что 16-летний новоуренгойский гимназист Николай Десятниченко мог по незнанию ошибиться, допустив в своем докладе перед бундестагом такие формулировки, как «так называемый сталинский котел» и «невинные солдаты вермахта».

«Ошибки, которые он сделал, — это ошибки людей, которые с ним работали и которые его обучали, но не только. В бундестаге никто никогда не читает того, что не было согласовано как минимум двумя людьми. Неправильно считать, что этот молодой человек сам решил, что именно прочтет за две минуты выступления. Текст знали те, кто сопровождал школьника и с российской, и с немецкой стороны. Поэтому все было сделано сознательно. Ответственных надо искать в другом месте», — сказал Андреас Маурер, отметив при этом, что недопустимо «подставлять» таким образом ребенка.

В этой же программе дали слово и главе департамента образования Нового Уренгоя Михаилу Терещенко. Он сообщил, что речь, с которой выступил старшеклассник, — это выдержки из большого исследования, которое он провел самостоятельно вместе с членами своей семьи под контролем педагога. Оно, прежде всего, касается героизма, который проявили на войне предки мальчика, а почему в его докладе появились столь спорные формулировки, Михаил Терещенко объяснить не смог.

Зато дать объяснение попытался лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев. По его мнению, выступление российского школьника перед высшими лицами Германии не было случайным.

«Должно ли быть прощение в отношении германского народа или не должно? Мне кажется, это определенный знак в той турбулентности, в которой мы находимся. Да, этот знак немножко корявый, немножко несогласованный», — сказал Никита Исаев о выступлении Николая Десятниченко.

По его мнению, ситуация возникла не просто так.