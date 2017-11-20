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Украина
Тука признался, что не может представить, как отбить Крым у России
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    Тука признался, что не может представить, как отбить Крым у России

    15:28  20 Ноября 2017
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    Тука признался, что не может представить, как отбить Крым у России

    Киев, 20 ноября. Киевский «министр по делам оккупированных территорий» Георгий Тука признал, что любые попытки возвратить Крым военным путем обречены на провал — потому что россияне не сомневаются в том, что Крым является российской территорией и будут стойко его защищать. А у украинской армии не хватит сил противостоять ядерной державе.

    «Военным путем возвращать Крым — это безумие. Это означает фактически объявлять войну ядерной державе», — заявил Тука в интервью украинскому «Апострофу».

    Тука признался, что не может представить, как отбить Крым у России

    По словам украинского министра, «несмотря на все сходства, даже ментально Донбасс для России — это Украина» — в отличие от Крыма, который стал «своим» для россиян. 

    «Поэтому я даже не могу себе представить, каким образом можно его отбить», — признал Тука.

    По словам киевского политика, «теоретически», мол, можно было бы разработать военную операцию для захвата Крыма силами ВСУ, однако вполне очевидно, что результатом такой военной операции будут огромные жертвы: «Я просто себе даже сейчас представить не могу, сколько жизней такая операция могла бы нам стоить».

    Тука признался, что не может представить, как отбить Крым у России

    Автор: Валентин Меликов
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