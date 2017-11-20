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Путин проведет серию совещаний в Сочи — Песков
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    Путин проведет серию совещаний в Сочи — Песков

    16:00  20 Ноября 2017
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    Путин проведет серию совещаний в Сочи — Песков

    Москва, 20 ноября. Президент России Владимир Путин всю предстоящую неделю будет работать в Сочи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Президент сегодня перелетает в Сочи, — констатировал представитель Кремля. — Он, собственно, практически всю неделю будет работать в Сочи, где тоже во второй половине дня начнется первое совещание с руководством министерства обороны, (с участием) руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса».

    Пресс-секретарь президента России напомнил, что серия таких совещаний продолжается уже четыре года. Она проходит один раз в год в Сочи.

    «Сегодня будет первое (совещание в году)», — уточнил Песков.

    Путин проведет серию совещаний в Сочи — Песков

    Ранее сирийская оппозиция получила информацию о проведении Конгресса национального диалога в Сочи 2–3 декабря текущего года. Об этом сообщил осведомленный источник в сирийской оппозиции.

    Автор: Катерина Тимошенская
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