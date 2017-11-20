Москва, 20 ноября. Президент России Владимир Путин всю предстоящую неделю будет работать в Сочи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент сегодня перелетает в Сочи, — констатировал представитель Кремля. — Он, собственно, практически всю неделю будет работать в Сочи, где тоже во второй половине дня начнется первое совещание с руководством министерства обороны, (с участием) руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса».

Пресс-секретарь президента России напомнил, что серия таких совещаний продолжается уже четыре года. Она проходит один раз в год в Сочи.

«Сегодня будет первое (совещание в году)», — уточнил Песков.

Ранее сирийская оппозиция получила информацию о проведении Конгресса национального диалога в Сочи 2–3 декабря текущего года. Об этом сообщил осведомленный источник в сирийской оппозиции.