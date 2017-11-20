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Песков: Кремль внимательно следит за формированием коалиции в Германии
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    Песков: Кремль внимательно следит за формированием коалиции в Германии

    15:13  20 Ноября 2017
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    Песков: Кремль внимательно следит за формированием коалиции в Германии

    Москва, 20 ноября. Кремль следит за процессом формирования парламентской коалиции в Германии, а президент России Владимир Путин выступает за сохранение взаимовыгодных отношений с этой страной. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

    «Мы наблюдаем за тем, как происходит процесс формирования коалиции в Германии. Президент Путин традиционно выступает за сохранение и дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений между Германией и Россией», — заявил Песков.

    Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что в Кремле желают успешного завершения процесса формирования парламентской коалиции в Германии в как можно более короткие сроки. Песков подчеркнул, что взаимовыгодные отношения России и Германии необходимы обеим странам в том числе из экономических соображений.

    Песков также отметил, что формирование коалиции — исключительно внутреннее дело Германии.

    Напомним, ранее стало известно, что Свободная демократическая партия Германии отказалась участвовать в переговорах о создании правящей парламентской коалиции. Лидер партии отметил, что «лучше совсем не править, чем править неправильно». Примеру либералов последовали и социал-демократы, а также партия «Зеленых».  

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #песков #коалиция #германия
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