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Киев обвинил Россию и Сирию в использовании Совета ООН в «своих политических целях»
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    Киев обвинил Россию и Сирию в использовании Совета ООН в «своих политических целях»

    14:54  20 Ноября 2017
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    Киев обвинил Россию и Сирию в использовании Совета ООН в «своих политических целях»

    Киев, 20 ноября. Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов обвинил Россию, Сирию и Венесуэлу в использовании Совета ООН по правам человека «в своих политических целях».

    Заседание Совета прошло в Женеве 15 ноября. В ходе сессии Украина получила почти 200 рекомендаций по улучшению ситуации с правами человека

    «Иногда государства используют этот механизм не для соблюдения прав человека в Украине, а для своих политических целей», — подчеркнул он.

    Кроме того, замминистра утверждает, что Киев на самом деле получил не две сотни рекомендаций, а около сотни. Теперь власти определят, какие из них являются приемлемыми, а  затем отчитается в ООН.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #украина #оон #права человека
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