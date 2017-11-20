Киев обвинил Россию и Сирию в использовании Совета ООН в «своих политических целях»

Киев, 20 ноября. Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов обвинил Россию, Сирию и Венесуэлу в использовании Совета ООН по правам человека «в своих политических целях».

Заседание Совета прошло в Женеве 15 ноября. В ходе сессии Украина получила почти 200 рекомендаций по улучшению ситуации с правами человека

«Иногда государства используют этот механизм не для соблюдения прав человека в Украине, а для своих политических целей», — подчеркнул он.

Кроме того, замминистра утверждает, что Киев на самом деле получил не две сотни рекомендаций, а около сотни. Теперь власти определят, какие из них являются приемлемыми, а затем отчитается в ООН.