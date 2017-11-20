Ирак: курды обвинили «Хашд аш-Шааби» в шиитизации христианских городов

Дохук, 20 ноября. Курды заявили, что иракское ополчение «Хашд аш-Шааби» проводят шиитизацию этнически разнообразных городов провинции Ниневия.

Курдские источники сообщают, что большое количество христиан бежало из городов Бартелла и Хамдания провинции Мосул в город Дохук Иракского Курдистана после нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России). Большую часть населения Бартеллы, которое составляет 40 тысяч человек, составляют христиане. Игиловцы разрушали церкви и казнили христиан.

После освобождения города в 20016 году христиане надеялись, что смогут вернуться домой, однако иракское ополчение «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») пытаются изменить христианскую демографию этого региона. В городах открываются религиозные центры и сектантские школы. Около месяца назад открылась школа имени лидера Исламской революции аятоллы Хомейни, «Аш-Шааби» заняты строительством еще двух шиитских школ. Это является явным признаком попытки шиитизации региона, считают курды.

1 Организация запрещена на территории РФ.