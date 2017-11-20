Великобритания отказалась предоставить Украине летальное оружие

Киев, 20 ноября. Британские власти продолжают помогать Украине, но вопрос о предоставлении летального вооружения не рассматривается. Об этом заявила заместитель посла Великобритании в Киеве Хелен Фейзи.

«Мы сохраняем свою военную помощь Украине, — цитирует Фейзи «Интерфакс». — Мы постоянно ищем пути усиления этой помощи. Но мы не рассматриваем вопрос предоставления летального вооружения».

Она отметила, что Великобритания нацелена на сохранение предоставляемой поддержки Вооруженным силам Украины (ВСУ), в том числе с помощью программ по подготовке и благодаря помощи, которую Соединенное королевство предоставляет для реформ Минобороны.

Следует отметить, что российские пользователи Интернета с иронией прокомментировали данную новость.

«Как всегда, на официальном уровне никто не рассматривает поставки Украине летального вооружения, но на неофициальном уровне, англосаксы действуют как американцы с ИГИЛ1. Последние вроде борятся с терроризмом, но продолжают спонсировать бородатых …! Так и тут, на неофициальном уровне черный рынок давно работает и ребята из ДЛНР уже давно находили вооружение западных стран», — выразил мнение пользователь HAXall.

«Какое летальное? Ползательным пусть научатся пользоваться! Орлы, блин!», — написал Blue Cupcake

«А что так то? Подкиньте укр-ам бумерангов,это оружие у них самое ходовое», — отметил Gold Planet.

Напомним, ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что Вашингтон продолжает рассматривать вопрос предоставления Украине летального оружия.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.