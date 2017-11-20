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Великобритания отказалась предоставить Украине летальное оружие
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    Великобритания отказалась предоставить Украине летальное оружие

    15:03  20 Ноября 2017
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    Великобритания отказалась предоставить Украине летальное оружие

    Киев, 20 ноября. Британские власти продолжают помогать Украине, но вопрос о предоставлении летального вооружения не рассматривается. Об этом заявила заместитель посла Великобритании в Киеве Хелен Фейзи.

    «Мы сохраняем свою военную помощь Украине, — цитирует Фейзи «Интерфакс». — Мы постоянно ищем пути усиления этой помощи. Но мы не рассматриваем вопрос предоставления летального вооружения».

    Она отметила, что Великобритания нацелена на сохранение предоставляемой поддержки Вооруженным силам Украины (ВСУ), в том числе с помощью программ по подготовке и благодаря помощи, которую Соединенное королевство предоставляет для реформ Минобороны.

    Следует отметить, что российские пользователи Интернета с иронией прокомментировали данную новость. 

    «Как всегда, на официальном уровне никто не рассматривает поставки Украине летального вооружения, но на неофициальном уровне, англосаксы действуют как американцы с ИГИЛ1. Последние вроде борятся с терроризмом, но продолжают спонсировать бородатых …! Так и тут, на неофициальном уровне черный рынок давно работает и ребята из ДЛНР уже давно находили вооружение западных стран», — выразил мнение пользователь HAXall.

    «Какое летальное? Ползательным пусть научатся пользоваться! Орлы, блин!», — написал Blue Cupcake

    «А что так то? Подкиньте укр-ам бумерангов,это оружие у них самое ходовое», — отметил Gold Planet.

    Напомним, ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что Вашингтон продолжает рассматривать вопрос предоставления Украине летального оружия.

    «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #всу #великобритания #украина #летальное оружие
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