Коалиция США насчитала 60 тысяч уничтоженных боевиков ИГ в Сирии и Ираке

Москва, 20 ноября. Около 40–60 тысяч террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) было уничтожено в Ираке и Сирии за три года. Об этом заявил представитель возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГ полковник Райан Диллон.

По его словам, у коалиции нет «хорошего полного числа». «Может быть, у иракцев есть, или у «Сирийских демократических сил» есть (информация)… Около 40–60 тысяч боевиков ИГ были убиты», — цитирует Диллона РИА Новости.

Коалиция США начала операцию по борьбе с ИГ в Сирии в августе 2014 года. В сентябре 2015 года российские ВКС начали борьбу с террористами группировки по просьбе президента Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.