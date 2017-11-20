Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Ирак: на юге Багдада прогремел взрыв, есть пострадавшие
Новости Сирии
Коалиция США насчитала 60 тысяч уничтоженных боевиков ИГ в Сирии и Ираке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Коалиция США насчитала 60 тысяч уничтоженных боевиков ИГ в Сирии и Ираке

    15:16  20 Ноября 2017
    176

    Коалиция США насчитала 60 тысяч уничтоженных боевиков ИГ в Сирии и Ираке

    Москва, 20 ноября. Около 40–60 тысяч террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) было уничтожено в Ираке и Сирии за три года. Об этом заявил представитель возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГ полковник Райан Диллон.

    По его словам, у коалиции нет «хорошего полного числа». «Может быть, у иракцев есть, или у «Сирийских демократических сил» есть (информация)… Около 40–60 тысяч боевиков ИГ были убиты», — цитирует Диллона РИА Новости.

    Коалиция США начала операцию по борьбе с ИГ в Сирии в августе 2014 года. В сентябре 2015 года российские ВКС начали борьбу с террористами группировки по просьбе президента Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #иг #коалиция
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть