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Береговой мобильный артиллерийский комплекс А-222 «Берег»
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    Береговой мобильный артиллерийский комплекс А-222 «Берег»

    16:46  20 Ноября 2017
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    Артиллерийская система береговой обороны «Берег» предназначена для уничтожения надводных кораблей малого и среднего водоизмещения со скоростными характеристиками до ста узлов, а также с радиусом обнаружения до 35 километров и дальности действия до 22 километров. Кроме того, «Берег» может быть использован для уничтожения наземных объектов потенциального противника. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Среди достоинств этой артиллерийской системы — высокая универсальность как по используемым боеприпасам, так и по целям, крупный калибр, выбор режима работы, высокий тем стрельбы. Отметим, что еще никто в мире не производит артиллерийскую систему с аналогичными характеристиками.

    Работы по созданию новейшего 130 мм мобильного комплекса А-222 под названием «Берег» начались в 1976 году. Основным разработчиком является центральное конструкторское бюро «Титан», производитель — ПО «Баррикады». В качестве базы артиллерийской части нового комплекса была взята корабельная артиллерийская установка АК-130 (она же «ЗИФ-94»), также использовались некоторые элементы от 152 мм гаубицы самоходного типа 2С-19 «Мста». Так, в частности, использовались элементы качающейся части. Ствол нового мобильного артиллерийского комплекса получил дульный тормоз и эжектор, который расположен по центру ствола. В целом скорострельность А-222«Берег», по сравнению корабельным стационарным аналогом АК-130, снизилась в четыре раза.  

    Береговой мобильный артиллерийский комплекс а-222 «Берег»

    Береговой мобильный артиллерийский комплекс а-222 «Берег»

    Технический проект самоходного берегового 130 мм комплекса А-222 «Берег» был полностью готов к 1980 году. Однако лишь в 1988 была создана первая опытная модель 130 мм артиллерийского комплекса. Испытания А-222 «Берег» проходили вплоть до 1992 года. В ходе государственных испытаний комплекс самоходный уничтожил установленную цель на глаза представителей министерства обороны. В 1993 году общественность увидела А-222 «Берег» на военно-техническом салоне в Абу-Даби. В 1996 году Береговой мобильный артиллерийский комплекс А-222 «Берег» поступил на вооружение Военно-Морского флота Российской Федерации.

    Автор: Илья Муромский
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    #россия #артиллерия #армия #вооружение
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