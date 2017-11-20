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Видно невооруженным глазом: патриарх Кирилл сообщил о приближении конца света
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    Видно невооруженным глазом: патриарх Кирилл сообщил о приближении конца света

    14:38  20 Ноября 2017
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    Видно невооруженным глазом: патриарх Кирилл сообщил о приближении конца света

    Москва, 20 ноября. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о признаках приближающегося конца света. По его словам, «надо быть слепым, чтобы не видеть этого».

    О «сползании в бездну конца истории» Кирилл сообщил, обратившись к российским деятелям культуры. Он призвал их  «не сбивать людей с толку», чтобы в России не повторились революционные события вековой давности. Сейчас, как считает патриарх, творческая интеллигенции «повторяет губительную ошибку своих предшественников, доведших страну до гибели — революционных событий, столетие которых мы в этом году вспоминаем».

    По словам предстоятеля РПЦ, сегодня «грех демонстрируется самым притягательным способом — через кинематограф, через театр». При этом он уточнил, что имеет в виду то искусство, которое в последние годы заявляет о «некой своей особой роли, об особых правах нести народу искушение и грех». «Сегодня не то время, чтобы раскачивать лодку человеческих страстей», — уверен Кирилл.

    «Это уже видно невооруженным глазом. Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов», — подчеркнул он.

    Кроме того, глава РПЦ напомнил, что приближение и удаление конца света, согласно христианскому вероучению, света зависит от нас самих, и призвал «затормозить наше сползание в бездну окончания истории», сообщает «Интерфакс».
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #кирилл #патриарх #конец света
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