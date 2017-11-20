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Восьмой раунд переговоров по Сирии в Женеве пройдет в два этапа — оппозиция САР
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    Восьмой раунд переговоров по Сирии в Женеве пройдет в два этапа — оппозиция САР

    14:36  20 Ноября 2017  /обновлено: 15:25  20 Ноября 2017
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    Восьмой раунд переговоров по Сирии в Женеве пройдет в два этапа — оппозиция САР

    Москва, 20 ноября. Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве будет проведен в два этапа из-за конгресса нацдиалога Сирии. Об этом сообщил источник в оппозиции САР.

    По его данным, первый этап пройдет с 28 ноября по 1 декабря. 2 декабря в Сочи стартует конгресс нацдиалога Сирии, а 8 декабря — второй этап переговоров в Женеве, передает РИА Новости.

    Ранее оппозиция Сирии получила информацию от российской стороны о проведении конгресса нацдиалога в Сочи 2-3 декабря.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #переговоры #женева
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