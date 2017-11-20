Москва, 20 ноября. Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве будет проведен в два этапа из-за конгресса нацдиалога Сирии. Об этом сообщил источник в оппозиции САР.

По его данным, первый этап пройдет с 28 ноября по 1 декабря. 2 декабря в Сочи стартует конгресс нацдиалога Сирии, а 8 декабря — второй этап переговоров в Женеве, передает РИА Новости.

Ранее оппозиция Сирии получила информацию от российской стороны о проведении конгресса нацдиалога в Сочи 2-3 декабря.