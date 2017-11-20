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Азаров назвал Украину мусорной свалкой Европы
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    Азаров назвал Украину мусорной свалкой Европы

    14:51  20 Ноября 2017
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    Азаров назвал Украину мусорной свалкой Европы

    Москва, 20 ноября. Власти Украины сознательно превращают страну в «мусорную свалку всей Европы», заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на свой странице в Facebook.

    Азаров напомнил о строительстве под Киевом «могильника» для ядерных отходов с территории Европы, а также добавил, что ранее появилось сообщение о том, что из Германии на Украину поставят сотню дизельных поездов. Он отметил, что Берлин избавится от металлолома, да еще и заставит Киев за это заплатить.

    По данным бывшего премьера Украины, за последние 10 месяцев в страну было ввезено около 60 тысяч старых автомобилей. 

    «Понять, конечно, простых украинцев, которые получают возможность относительно недорого купить автомобиль, можно, — заметил политик в соцсети, — но понять тех, кто взялся руководить страной и сознательно превращает ее в мусорную свалку всей Европы – невозможно».

    Происходящее Азаров назвал ценой за «евроинтеграцию».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #азаров #ес #автомобили #европа #поезда #мусорная свалка
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