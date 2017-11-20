Азаров назвал Украину мусорной свалкой Европы

Москва, 20 ноября. Власти Украины сознательно превращают страну в «мусорную свалку всей Европы», заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на свой странице в Facebook.

Азаров напомнил о строительстве под Киевом «могильника» для ядерных отходов с территории Европы, а также добавил, что ранее появилось сообщение о том, что из Германии на Украину поставят сотню дизельных поездов. Он отметил, что Берлин избавится от металлолома, да еще и заставит Киев за это заплатить.

По данным бывшего премьера Украины, за последние 10 месяцев в страну было ввезено около 60 тысяч старых автомобилей.

«Понять, конечно, простых украинцев, которые получают возможность относительно недорого купить автомобиль, можно, — заметил политик в соцсети, — но понять тех, кто взялся руководить страной и сознательно превращает ее в мусорную свалку всей Европы – невозможно».

Происходящее Азаров назвал ценой за «евроинтеграцию».