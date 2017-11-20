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Новости Сирии
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Сирия новости 20 ноября 16.30: курды обстреливают ССА в Алеппо, на юге Хамы идут бои между САА и «Ахрар аш-Шам»
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    Сирия новости 20 ноября 16.30: курды обстреливают ССА в Алеппо, на юге Хамы идут бои между САА и «Ахрар аш-Шам»

    16:30  20 Ноября 2017
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    Сирия новости 20 ноября 16.30: курды обстреливают ССА в Алеппо, на юге Хамы идут бои между САА и «Ахрар аш-Шам»

    Сирия, 20 ноября. Бойцы YPG ведут обстрел позиций ССА в Алеппо, на юге Хамы зафиксировано противостояние между САА и «Ахрар аш-Шам», Верховный суд Ирака признал незаконными результаты референдума о независимости Курдистана. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: бомбят «Ан-Нусру» на юге Алеппо и востоке Хамы.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Хомсе.

    «Тахрир аш-Шам»: контратакует САА в Хаме, атаковала город Хомс.

    «Ахрар аш-Шам»: ведет бои с САА в Хаме.

    Сирийская свободная армия (ССА): противостоит SDF в Алеппо.

    Курды: ведут обстрел позиций ССА в Алеппо.

    Сирия новости 20 ноября 16.30: курды обстреливают ССА в Алеппо, на юге Хамы идут бои между САА и «Ахрар аш-Шам»

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 20 ноября 16.30: курды обстреливают ССА в Алеппо, на юге Хамы идут бои между САА и «Ахрар аш-Шам»

    На фронте Харасты продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. Об этом пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Montaserabozaid). Ранее сообщалось, что в пригороде Дамаска в одном из боев был уничтожен полевой командир «Файлак ар-Рахман».

    Smart News Agency пишет, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА), базирующаяся на горе Касиюн наносит удары по зонам дислокации антиправительственных формирований недалеко от населенного пункта Арбин.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 20 ноября 16.30: курды обстреливают ССА в Алеппо, на юге Хамы идут бои между САА и «Ахрар аш-Шам»

    В провинции Алеппо продолжают фиксироваться перестрелки между турецкой армией и подконтрольными Анкаре боевиками с одной стороны, и курдскими отрядами ополчения – с другой. Местный источник в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV) пишет, что бойцы YPG ведут обстрел позиций Сирийской свободной армии (ССА) в районе поселения Дарат Изза на западе провинции Алеппо.

    ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС наносят удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в окрестностях деревни Ас-Сеяла на юге провинции Алеппо. Об этом пишет военный источник в социальной сети Twitter (@AEJKhalil).

    Провинция Хомс

    Сирия новости 20 ноября 16.30: курды обстреливают ССА в Алеппо, на юге Хамы идут бои между САА и «Ахрар аш-Шам»

    Информационное агентство Smart News Agency передает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков радикальной оппозиции недалеко от населенного пункта Тальдо.

    Ранее сообщалось, что исламисты «Тахрир аш-Шам» выпустили два снаряда по подконтрольным правительственным войскам территориям. Удары пришлись на сельскохозяйственные угодья в районе Аль-Матахен на севере города Хомс, в результате чего, по меньшей мере, семь мирных граждан были убиты, более 15 получили ранения. Многие пострадавшие оказались погребены под завалами. В качестве ответных мер САА нанесла несколько ударов по зонам дислокации «Ан-Нусры» недалеко от населенных пунктов Талль Бисса, Аль-Ганту, Аль-Мукаррамия, Аз-Заафрана, Аль-Фархания и Аль-Гарбия.

    Провинция Хама

    Сирия новости 20 ноября 16.30: курды обстреливают ССА в Алеппо, на юге Хамы идут бои между САА и «Ахрар аш-Шам»

    В районе поселения Аль-Мустариха на востоке провинции Хама отмечаются ожесточенные боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальной коалицией «Тахрир аш-Шам». По данным военного источника в социальной сети Twitter (@ AEJKhalil), с воздуха сирийскую армию поддерживают ВКС РФ. Smart News Agency передает, что российская авиация также наносит удары по укрепрайонам «Ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Рахаджан.

    На юге региона зафиксированы бои между Сирийской арабской армией (САА) и «Ахрар аш-Шам». Smart News Agency передает, что правительственные войска ведут артиллерийский обстрел позиций группировки в районе города Харб Нафса.

    Ирак

    Сирия новости 20 ноября 16.30: курды обстреливают ССА в Алеппо, на юге Хамы идут бои между САА и «Ахрар аш-Шам»

    Верховный суд Ирака вынес постановление, в соответствии с которым референдум о независимости Курдистана, прошедший 25 сентября признан неконституционным и его результаты отменены. Об этом пишет в своем микроблоге в Twitter (@ sayed_ridha) один из местных источников.

    Бойцы отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» обнаружили в районе Аль-Кесума к северу от горы Хамрин десятки тел мирных жителей, казненных террористами «Исламского государства»1. Об этом сообщает информационное агентство Alsumaria News.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #ирак #саа #сса #хомс #ахрар аш-шам #тахрир аш-шам
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