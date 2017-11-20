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Оппозиции Сирии сообщили дату проведения конгресса нацдиалога в Сочи
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    Оппозиции Сирии сообщили дату проведения конгресса нацдиалога в Сочи

    14:43  20 Ноября 2017
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    Оппозиции Сирии сообщили дату проведения конгресса нацдиалога в Сочи

    Москва, 20 ноября. Сирийская оппозиция получила информацию о проведении конгресса нацдиалога в Сочи 2-3 декабря текущего года.

    По данным агентства «РИА Новости» осведомленный источник в сирийской оппозиции заявил об информированности о сроках проведения конгресса нацдиалога в Сочи.

    «Российская сторона оповестила меня, что дата созыва конгресса национального диалога определена на 2 декабря. Конгресс продлится два дня», - заявил источник.

    Отмечается, что участники конгресса могут впервые собраться в Сочи 2 декабря. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что новые сроки проведения конгресса нацдиалога в данный момент не определены.

    Оппозиции Сирии сообщили дату проведения конгресса нацдиалога в Сочи

    Автор: Алексей Громов
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    #оппозиция #сирия #сочи #нацдиалог
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