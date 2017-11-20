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Эксперты назвали быстрый способ завести машину без аккумулятора
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    Эксперты назвали быстрый способ завести машину без аккумулятора

    15:42  20 Ноября 2017
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    Эксперты назвали быстрый способ завести машину без аккумулятора

    Москва, 20 ноября. Автомобильные эксперты рассказали о самом простом и максимально удобном способе решения проблемы, которая преследует многих автомобилистов — севший аккумулятор. Как правило, это происходит в самый неудобный момент, когда вы собираетесь на работу или опаздываете на важную встречу. Что же делать в такой ситуации?

    Для начала необходимо успокоиться и правильно оценить ситуацию, а затем прочитать эту статью и выбрать самый удобный способ решения неожиданной проблемы.

    Способов завести машину без аккумулятора великое множество. Однако некоторые из них подходят только для автомобилей определенного типа. Так, автоэксперты часто советуют запустить аккумулятор с помощью специального устройства, подключенного к сети.

    Эксперты назвали быстрый способ завести машину без аккумулятора

    Если машина перестала заводиться в гараже или недалеко от дома — вам повезло. В этом случае вы можете воспользоваться самым быстрым и безопасным способом реанимации автомобиля — запустить двигатель с помощью пускового устройства. Только это устройство подходит для пуска любых автомобилей. Правда, с дизельными двигателями могут возникнуть проблемы, отмечает «Свободная пресса». Такой агрегат необходимо иметь в хозяйстве для решения подобных проблем.

    Тем не менее существует только один способ завести аккумулятор, который одобряют и специалисты и бывалые автомобилисты. Однако он далеко не такой быстрый и удобный, как предыдущий. Это буксировка. Машины соединяются тросом и разгоняются до 10-15 км/ч. При этом, у буксируемого авто необходимо включить 3-ю передачу и постепенно отпустит сцепление. Главное в этом методе: согласованность в действиях водителей. Кроме того, вместо буксировочного автомобиля всегда можно использовать человеческие ресурсы. В таких случаях машину обычно разгоняют под горку или по ровной дороге.

    Автор: Дима Оленин
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    #автомобиль #лайфхак #аккумулятор
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