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Ирак: «Хашд аш-Шааби» покидают район Мосула
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    Ирак: «Хашд аш-Шааби» покидают район Мосула

    14:24  20 Ноября 2017
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    Ирак: «Хашд аш-Шааби» покидают район Мосула

    Мосул, 20 ноября. Курдское агентство Rudaw сообщило, что шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» уходит из района Мосула.

    По данным агентства иракская милиция, поддерживаемая Ираном, покинула населенные пункты Зуммал и Рабия в районе Мосула. Из Рабии выехало около 100 автомобилей с шиитами, Зуммар покинуло 200 машин. Данные источника подтверждают в министерстве сил пешмерга.

    Начальник штаба курдского ополчения Джамаль Эминики сообщил, что министерству не известны причины действий шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»), между Эрбилем и Багдадом нет договоренности о том, что курдские силы пешмерга войдут в эти районы провинции Ниневия.

    Ирак: «Хашд аш-Шааби» покидают район Мосула

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #мосул #ирак #хашд аш-шааби
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