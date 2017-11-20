Ирак: «Хашд аш-Шааби» покидают район Мосула

Мосул, 20 ноября. Курдское агентство Rudaw сообщило, что шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» уходит из района Мосула.

По данным агентства иракская милиция, поддерживаемая Ираном, покинула населенные пункты Зуммал и Рабия в районе Мосула. Из Рабии выехало около 100 автомобилей с шиитами, Зуммар покинуло 200 машин. Данные источника подтверждают в министерстве сил пешмерга.

Начальник штаба курдского ополчения Джамаль Эминики сообщил, что министерству не известны причины действий шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»), между Эрбилем и Багдадом нет договоренности о том, что курдские силы пешмерга войдут в эти районы провинции Ниневия.