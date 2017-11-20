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Общество
Телефон полковника Захарченко прослушивали четыре года
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    Телефон полковника Захарченко прослушивали четыре года

    14:09  20 Ноября 2017
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    Телефон полковника Захарченко прослушивали четыре года

    Москва, 20 ноября. В ходе заседания Никулинского суда Москвы выяснилось, что телефон полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко прослушивался с 2013 года. Об этом сообщила судья Елена Кузнецова во время представления подготовленных прокурором материалов.

    Напомним, что в сентябре 2016 года сотрудниками правоохранительных органов был задержан полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Захарченко обвиняется в получении взятки в размере 7 млн рублей.

    Впоследствии ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

    Дело получило еще больший резонанс, когда СМИ сообщили об обнаружении в квартире сестры Захарченко  склада с 9 млрд рублей, хранящихся в различной валюте.

    Как отмечают «Дни.ру», Захарченко заявил, что просто накопил свои миллионы. По его словам, он долго откладывал деньги с зарплаты, собрав в итоге сумму в девять миллиардов рублей. 

    Автор: Дима Оленин
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    #суд #захарченко #взятка
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