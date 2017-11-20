Телефон полковника Захарченко прослушивали четыре года

Москва, 20 ноября. В ходе заседания Никулинского суда Москвы выяснилось, что телефон полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко прослушивался с 2013 года. Об этом сообщила судья Елена Кузнецова во время представления подготовленных прокурором материалов.

Напомним, что в сентябре 2016 года сотрудниками правоохранительных органов был задержан полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Захарченко обвиняется в получении взятки в размере 7 млн рублей.

Впоследствии ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Дело получило еще больший резонанс, когда СМИ сообщили об обнаружении в квартире сестры Захарченко склада с 9 млрд рублей, хранящихся в различной валюте.

Как отмечают «Дни.ру», Захарченко заявил, что просто накопил свои миллионы. По его словам, он долго откладывал деньги с зарплаты, собрав в итоге сумму в девять миллиардов рублей.