Онищенко оценил съезды эпидемиологов и гигиенистов

На прошлой неделе в Москве состоялись XI Всероссийский съезд эпидемиологов, микробиологов и паразитологов и XII Всероссийский съезд гигиенистов и санитарных врачей. Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей дал оценку прошедшим съездам.

«Главная задача, которая всегда возлагается на эти съезды, это, прежде всего, обеспечение межведомственной координации. Сегодня, в изменившихся условиях, у нас врачи-эпидемиологи имеются во многих министерствах и ведомствах, в том числе и не в правительственных организациях (это веяние времени). Поэтому задача полноценного общества врачей, эпидемиологов, микробиологов, паразитологов, как и общества гигиенистов и санитарных врачей, быть той площадкой, на которой должны обсуждаться вопросы как руководителей ведомств, так и простых врачей. В данном случае эти съезды были похожи больше на административные совещания, где в должной мере не было представлено, допустим, медицинское образование. Равно как так называемые клинические эпидемиологи, которые сегодня являются неотъемлемой частью современных больниц крупных городов. Они наряду с внедрением современных технологий приобретают все большую самостоятельность и важную роль как в процессе лечения, так и в профилактике внутрибольничных инфекционных заболеваний», — пояснил Геннадий Онищенко.

По мнению депутата, после съезда необходимо формировать на юридической основе полноценные общества. Они бы занимали ту нишу, которая сейчас все больше и больше расширяется и приобретает самостоятельность, она диктуется современным изменением формата экономики.