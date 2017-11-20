Профессор МГУ прокомментировал смерть выдающегося российского ученого Кузнецова

Москва, 20 ноября. Страдавший онкологическим заболеванием ученый из Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Виктор Кузнецов не хотел быть обузой для близких, заявил профессор биофака МГУ Владимир Голиченков.

Голиченко прокомментировал смерть Кузнецова. Напомним, ученого нашли мертвым в его квартире.

«(Кузнецов. — Прим. ФАН) не хотел быть обузой для близких», — констатировал профессор МГУ.

Он подчеркнул, что погибший был невероятно мужественным человеком, он всегда трезво оценивал ситуацию. Голиченко также отметил, что болезнь Кузнецова подрывала все, и делала в перспективе выдающегося ученого инвалидом.

«Это сковывает человека», — цитирует сотрудника МГУ «Ридус».

Он также отметил, что последние годы 79-летний ученый занимался проблемой влияния разработок нефти на состояние рыбного стада. Он добавил, что его заслуга в науке велика.