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Профессор МГУ прокомментировал смерть выдающегося российского ученого Кузнецова
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    Профессор МГУ прокомментировал смерть выдающегося российского ученого Кузнецова

    14:22  20 Ноября 2017
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    Профессор МГУ прокомментировал смерть выдающегося российского ученого Кузнецова

    Москва, 20 ноября. Страдавший онкологическим заболеванием ученый из Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Виктор Кузнецов не хотел быть обузой для близких, заявил профессор биофака МГУ Владимир Голиченков.

    Голиченко прокомментировал смерть Кузнецова. Напомним, ученого нашли мертвым в его квартире.

    «(Кузнецов. — Прим. ФАН) не хотел быть обузой для близких», — констатировал профессор МГУ.

    Он подчеркнул, что погибший был невероятно мужественным человеком, он всегда трезво оценивал ситуацию. Голиченко также отметил, что болезнь Кузнецова подрывала все, и делала в перспективе выдающегося ученого инвалидом.

    «Это сковывает человека», — цитирует сотрудника МГУ «Ридус».

    Он также отметил, что последние годы 79-летний ученый занимался проблемой влияния разработок нефти на состояние рыбного стада. Он добавил, что его заслуга в науке велика.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #смерть #кузнецов #ученый #голиченко
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