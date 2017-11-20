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Общество
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Россия
ВКС РФ получат модифицированные баки для вертолетов Ми-28Н и Ми-35М
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    ВКС РФ получат модифицированные баки для вертолетов Ми-28Н и Ми-35М

    14:12  20 Ноября 2017
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    ВКС РФ получат модифицированные баки для вертолетов Ми-28Н и Ми-35М

    Москва, 20 ноября. Успешно завершены испытания новых подвесных топливных баков для ударных вертолетов Ми-28Н и транспортно-боевых Ми-35М.

    В информационном департаменте военного ведомства России сообщили, что в ходе испытаний на специальном стенде полностью имитировались аэродинамические нагрузки на вертолете, параметры вибронагрузки соответствовали наиболее критическим режимам в полете. Испытания подтвердили качество новых топливных баков и безопасность их эксплуатации.

    Ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» предназначен для выполнения задач по огневой поддержке сухопутных войск, танковых подразделений и мотострелковых групп. Машина отличается высокой бронированностью и боевой живучестью. Ми-28 прошли испытания реальными боевыми условиями в Сирии, пишет URA.ru. Транспортно-боевой Ми-35 способен уничтожать бронетанковую технику современным высокоточным оружием. Комплектация вертолета позволяет выполнять широкий спектр задач — боевые, транспортные, санитарные и десантные.

    ВКС РФ получат модифицированные баки для вертолетов Ми-28Н и Ми-35М

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #ми-35 #ми-28 #топливный бак
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