Абсолютная провокация: в эфире российского ТВ осудили срыв концерта Райкина в Одессе
Российский режиссер Сергей Гинзбург в эфире программы «Время покажет» на Первом канале осудил срыв концерта Константина Райкина украинскими радикалами в Одессе.
«Это абсолютная провокация. Билет на концерт стоит достаточно дорого. Вы вдумайтесь, люди заплатили свои деньги, потому что хотели послушать Райкина. Дело в том, что этот парень [Сергей Стерненко, бывший лидер одесской ячейки «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ)], находится на службе у определенных людей. На следующий день он пошел в Горсад, и там они [радикалы] устроили провокацию. А знаете, самое главное, что он кричал? Он кричал о некоем генерале, который принес цветы «оккупанту» Райкину. Потом, правда, извинился, его не было. Это было главным его мотивом», — высказался Гинзбург.
Гинзбург добавил, что радикалы держат в страхе всю Украину.
Ведущий программы Артем Шейнин заметил, что в Одессе гораздо большее количество граждан хочет слышать Райкина, нежели радикалов.
Гнев украинских националистов вызвал тот факт, что Райкин одобрительно высказался о возвращении Крыма в состав России. Полуостров вошел в состав России в 2014 году, за это решение проголосовало абсолютное большинство крымчан.
1 Организация запрещена на территории РФ.