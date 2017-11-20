Абсолютная провокация: в эфире российского ТВ осудили срыв концерта Райкина в Одессе

Российский режиссер Сергей Гинзбург в эфире программы «Время покажет» на Первом канале осудил срыв концерта Константина Райкина украинскими радикалами в Одессе.

«Это абсолютная провокация. Билет на концерт стоит достаточно дорого. Вы вдумайтесь, люди заплатили свои деньги, потому что хотели послушать Райкина. Дело в том, что этот парень [Сергей Стерненко, бывший лидер одесской ячейки «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ)], находится на службе у определенных людей. На следующий день он пошел в Горсад, и там они [радикалы] устроили провокацию. А знаете, самое главное, что он кричал? Он кричал о некоем генерале, который принес цветы «оккупанту» Райкину. Потом, правда, извинился, его не было. Это было главным его мотивом», — высказался Гинзбург.