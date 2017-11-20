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Украина
Абсолютная провокация: в эфире российского ТВ осудили срыв концерта Райкина в Одессе
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    Абсолютная провокация: в эфире российского ТВ осудили срыв концерта Райкина в Одессе

    14:09  20 Ноября 2017
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    Абсолютная провокация: в эфире российского ТВ осудили срыв концерта Райкина в Одессе

    Российский режиссер Сергей Гинзбург в эфире программы «Время покажет» на Первом канале осудил срыв концерта Константина Райкина украинскими радикалами в Одессе.

    «Это абсолютная провокация. Билет на концерт стоит достаточно дорого. Вы вдумайтесь, люди заплатили свои деньги, потому что хотели послушать Райкина. Дело в том, что этот парень [Сергей Стерненко, бывший лидер одесской ячейки «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ)], находится на службе у определенных людей. На следующий день он пошел в Горсад, и там они [радикалы] устроили провокацию. А знаете, самое главное, что он кричал? Он кричал о некоем генерале, который принес цветы «оккупанту» Райкину. Потом, правда, извинился, его не было. Это было главным его мотивом», — высказался Гинзбург.

    Гинзбург добавил, что радикалы держат в страхе всю Украину.

    Ведущий программы Артем Шейнин заметил, что в Одессе гораздо большее количество граждан хочет слышать Райкина, нежели радикалов.

    Гнев украинских националистов вызвал тот факт, что Райкин одобрительно высказался о возвращении Крыма в состав России. Полуостров вошел в состав России в 2014 году, за это решение проголосовало абсолютное большинство крымчан.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #райкин
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