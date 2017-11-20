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Сирия: коалиция США не препятствовала бегству боевиков ИГИЛ из Абу-Кемаля
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    Сирия: коалиция США не препятствовала бегству боевиков ИГИЛ из Абу-Кемаля

    13:55  20 Ноября 2017
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    Сирия: коалиция США не препятствовала бегству боевиков ИГИЛ из Абу-Кемаля

    Абу-Кемаль, 20 ноября. Международная коалиция во главе с США не предприняла никаких действий, чтобы остановить бегство боевиков «Исламского государства»1 из района Абу-Кемаля.

    Арабское издание «Аль-Ватан» сообщило, что более 150 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) бежали из Абу-Кемаля после разгрома группировки в данном районе. Игиловцы беспрепятственно перебрались на восточный берег Евфрата и проследовали по территориям, подконтрольным проамериканскому альянсу «Сирийские демократические силы». Среди боевиков был замечен Абу Хасан аль-Ираки, который считался военным эмиром «Халифата» в данном регионе.

    Российская сторона предложила США нанести по боевикам авиационный удар, однако командование коалиции отказалось атаковать исламистов, заявив, что террористов защищает Женевская конвенция. Отмечается, что американские самолеты препятствовали работе ВКС РФ в районе Абу-Кемаля.

    Сирия: коалиция США не препятствовала бегству боевиков ИГИЛ из Абу-Кемаля

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #коалиция #абу-кемаль
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